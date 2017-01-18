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Вы все хотите честную жену...18.01.2017 | 11:36
Вы все хотите честную жену, чтоб знала свое место и любила, чтоб берегла покой и тишину, чтобы была покладистой и милой
Вы все хотите преданности, ласки, быть первыми у девушки своей, а сами надеваете лишь маски и делайте поступками больней
Вы все хотите ту, чтобы гордиться перед друзьями, если спросят вдруг, а сами заставляете стыдиться искать поддержки у своих подруг
Вы все хотите юных, непорочных, не любящих ни разу никогда, а сами проверяете на прочность бывалых шлюх с соседнего двора
Вы все хотите все одновременно наивную красотку для души, для тела же находите мгновенно вульгарных телок в роковой глуши..
Вы все хотите тех , кто не оставит, кто будет ждать вас целые года, взамен даете боль, что сердце ранит тайком лаская блудные тела..
Меняете достойных на доступных, и совесть вас не мучает ничуть.. и эта ваша дикая распутность не может больше время повернуть
И та, кто тихо перед сном молилась, чтоб Бог простил вам все ваши грехи взывала, чтобы сердце вечно билось, и боль всю изливала во стихи..
Когда она уйдет - не упрекайте, это совсем не сумрачная месть. Она уйдет, простив.. - Вы это знайте. чтобы спасти свою девичью честь..
Валерия Верхорубова
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