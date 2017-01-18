en in english ge ქართულად
 
среда, 18 января 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Аналитика

Вы все хотите честную жену...

18.01.2017  |  11:36

Вы все хотите честную жену.... 30093.jpeg

Вы все хотите честную жену, чтоб знала свое место и любила, чтоб берегла покой и тишину, чтобы была покладистой и милой

Вы все хотите преданности, ласки, быть первыми у девушки своей, а сами надеваете лишь маски и делайте поступками больней

Вы все хотите ту, чтобы гордиться перед друзьями, если спросят вдруг, а сами заставляете стыдиться искать поддержки у своих подруг

Вы все хотите юных, непорочных, не любящих ни разу никогда, а сами проверяете на прочность бывалых шлюх с соседнего двора

Вы все хотите все одновременно наивную красотку для души, для тела же находите мгновенно вульгарных телок в роковой глуши..

Вы все хотите тех , кто не оставит, кто будет ждать вас целые года, взамен даете боль, что сердце ранит тайком лаская блудные тела..

Меняете достойных на доступных, и совесть вас не мучает ничуть.. и эта ваша дикая распутность не может больше время повернуть

И та, кто тихо перед сном молилась, чтоб Бог простил вам все ваши грехи взывала, чтобы сердце вечно билось, и боль всю изливала во стихи..

Когда она уйдет - не упрекайте, это совсем не сумрачная месть. Она уйдет, простив.. - Вы это знайте. чтобы спасти свою девичью честь..

Валерия Верхорубова

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100