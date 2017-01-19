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Какими люди странными бывают...19.01.2017 | 10:04
Какими люди странными бывают, сегодня ценят, завтра презирают, сегодня смотрят на тебя с любовью, а завтра зажимают сильной болью, сегодня говорят слова признанья, а завтра поливают чёрной грязью, сейчас на пьедестал тебя возносят, а через час унизят и не спросят, сегодня любят, завтра ненавидят и словом колким норовят обидеть, сегодня с нежной страстью обнимают, а завтра со всей злостью проклинают.
В глаза желают счастья очень много, а за спиною говорят убого, сейчас смеются все с тобой и шутят, а после у виска рукою крутят. Тебя как есть сначала принимают , потом за это же тебя и осуждают. Сначала дверь перед тобою открывают, ну а потом пинками выгоняют, и каждый своего чего то хочет, и в свою сторону тебя склоняет, то понимает, то опять хохочет и раны в твоём сердце оставляет. То словно божье чудо прославляют, то ниже плинтуса спокойно опускают, то искренними чувствами пылают и так же искренне потом тебя не знают, какие люди странные бывают, не разобравшись в собственной судьбе, они других упрямо поучают, при этом сами находясь во тьме..
Валерия Верхорубова
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