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Аналитика
Скучай по мне, пожалуйста, скучай...19.01.2017 | 21:13
Скучай по мне, пожалуйста, скучай... Мне важно знать, что ты по мне тоскуешь. Пусть остывает в кружке крепкий чай. Когда ты в памяти своей меня целуешь...
Ты вспоминай меня, когда совсем темно. И сны уже запутались в ресницах... Снег сумасшедший залепил окно, Скучай по мне, когда совсем не спится...
Ты думай обо мне когда заря, Срывает с неба ночи покрывало... В ее лучах ищи одну меня. Жизнь дарит нам большой любви начало...
Скучай по мне, пожалуйста, прошу... Душой и сердцем, мыслями своими... Ты знаешь, я одним тобой дышу. Как дышат люди, ставшие родными.
Валерия Верхорубова
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