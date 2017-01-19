Скучай по мне, пожалуйста, скучай...

19.01.2017 | 21:13

Скучай по мне, пожалуйста, скучай... Мне важно знать, что ты по мне тоскуешь. Пусть остывает в кружке крепкий чай. Когда ты в памяти своей меня целуешь...

Ты вспоминай меня, когда совсем темно. И сны уже запутались в ресницах... Снег сумасшедший залепил окно, Скучай по мне, когда совсем не спится...

Ты думай обо мне когда заря, Срывает с неба ночи покрывало... В ее лучах ищи одну меня. Жизнь дарит нам большой любви начало...

Скучай по мне, пожалуйста, прошу... Душой и сердцем, мыслями своими... Ты знаешь, я одним тобой дышу. Как дышат люди, ставшие родными.

Валерия Верхорубова