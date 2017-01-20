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Аналитика
Так редко можно встретить человека, с которым хорошо20.01.2017 | 13:43
На самом деле, так редко можно встретить человека, с которым хорошо во всех смыслах. Слушать, смотреть, даже просто молчать. К которому не страшно повернуться спиной и понимать — удара не будет. С которым легко и просто, и не нужно изображать из себя непонятно что. Когда можно быть самим собой и понимать, что это чувство взаимно. Такие люди приходят в нашу жизнь крайне редко, и оттого они ценнее, и поэтому так больно и страшно терять таких людей. Судьба порою играет с нами в жестокие игры, посылая нам таких людей, а потом отнимая. Давая тем самым понять, что ничего не вечно в этом мире. Цените и дорожите человеком, если судьба сделала Вам такой подарок, постарайтесь сделать всё возможное, чтобы не потерять это счастье.
Валерия Верхорубова
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