|in english
|ქართულად
суббота, 21 января 2017
|Главная
|Новости
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
-
Архив аналитики
- Так редко можно встретить человека, с которым хорошо 2017-01-20 13:43
- Скучай по мне, пожалуйста, скучай... 2017-01-19 21:13
-
- Какими люди странными бывают... 2017-01-19 10:04
-
- Вы все хотите честную жену... 2017-01-18 11:36
- А вас когда-нибудь предавали? 2017-01-18 09:57
Аналитика
Подпись: "Твой папа"21.01.2017 | 09:19
Я так долго растил тебя, как самую прекрасную розу в саду этой жизни. Я защищал тебя от ветра лицемерия. Я оберегал тебя от солнца зависти. Но не вечен мой срок. Будь терпеливой. Не позволяй кому-то неблагодарному топтать твои листья, срывать твои лепестки. Не дари свой аромат тому, чье сердце стало похоже на гербарий. Дождись того, кто приведет тебя в свой сад, где ты будешь единственной благоухающей розой, так же, как и твоя мама была единственным цветком в саду моей жизни. Я люблю тебя.
Твой папа.🌸
Валерия Верхорубова
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info новости статьи все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter