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Подпись: "Твой папа"

21.01.2017  |  09:19

Подпись: "Твой папа". 30101.jpeg

Я так долго растил тебя, как самую прекрасную розу в саду этой жизни. Я защищал тебя от ветра лицемерия. Я оберегал тебя от солнца зависти. Но не вечен мой срок. Будь терпеливой. Не позволяй кому-то неблагодарному топтать твои листья, срывать твои лепестки. Не дари свой аромат тому, чье сердце стало похоже на гербарий. Дождись того, кто приведет тебя в свой сад, где ты будешь единственной благоухающей розой, так же, как и твоя мама была единственным цветком в саду моей жизни. Я люблю тебя.

Твой папа.🌸

Валерия Верхорубова

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