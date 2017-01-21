Подпись: "Твой папа"

21.01.2017 | 09:19

Я так долго растил тебя, как самую прекрасную розу в саду этой жизни. Я защищал тебя от ветра лицемерия. Я оберегал тебя от солнца зависти. Но не вечен мой срок. Будь терпеливой. Не позволяй кому-то неблагодарному топтать твои листья, срывать твои лепестки. Не дари свой аромат тому, чье сердце стало похоже на гербарий. Дождись того, кто приведет тебя в свой сад, где ты будешь единственной благоухающей розой, так же, как и твоя мама была единственным цветком в саду моей жизни. Я люблю тебя.

Твой папа.🌸

Валерия Верхорубова