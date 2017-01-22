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Вы знаете, что люди могут не вернуться?

22.01.2017  |  09:02

Вы знаете, что люди могут не вернуться?

Вы знаете, что люди могут не вернуться? Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить? И как-то утром с мыслями, но не о вас, проснуться И больше вас не ждать и не о вас грустить.

Вы знаете, что люди могут не вернуться? Не выдержать, свой мир сломав, вас не простить? И со слезами на глазах от вас на 100 ключей замкнуться И понимая, что нет сил, вас навсегда забыть.

Задумайтесь, о том, что люди могут не вернуться И могут не писать, не волноваться, могут не звонить. И никогда, и никогда вам к ним уже не прикоснуться. Задумайтесь, а кто ещё вас сможет так же полюбить?

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