|in english
|ქართულად
воскресенье, 22 января 2017
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|Видео
|Архив
-
События
- Что такое влюбленность? 2017-01-18 17:15
- Что красит девушку? 2016-12-28 09:02
- Любовь невозможна без уважения 2016-12-26 13:06
-
-
- В Грузии отменили тюремное наказание за употребление марихуаны в малых дозах 2016-12-25 07:25
- Двенадцать виноградин и чечевица: что едят на Новый год в разных странах 2016-12-22 21:09
События
Вы знаете, что люди могут не вернуться?22.01.2017 | 09:02
Вы знаете, что люди могут не вернуться? Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить? И как-то утром с мыслями, но не о вас, проснуться И больше вас не ждать и не о вас грустить.
Вы знаете, что люди могут не вернуться? Не выдержать, свой мир сломав, вас не простить? И со слезами на глазах от вас на 100 ключей замкнуться И понимая, что нет сил, вас навсегда забыть.
Задумайтесь, о том, что люди могут не вернуться И могут не писать, не волноваться, могут не звонить. И никогда, и никогда вам к ним уже не прикоснуться. Задумайтесь, а кто ещё вас сможет так же полюбить?
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info новости статьи все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter