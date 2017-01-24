24.01.2017 | 11:10

Пока мы живы, можно все исправить… Все осознать, раскаяться… Простить. Врагам не мстить, любимым не лукавить, Друзей, что оттолкнули, возвратить…

Пока мы живы, можно оглянуться… Увидеть путь, с которого сошли. От страшных снов очнувшись, оттолкнуться От пропасти, к которой подошли.

Пока мы живы… Многие ль сумели Остановить любимых, что ушли? Мы их простить при жизни не успели, А попросить прощенья, — Не смогли…

Когда они уходят в тишину, Туда, откуда точно нет возврата, Порой хватает несколько минут Понять — о боже, как мы виноваты…

И фото — черно-белое кино. Усталые глаза — знакомым взглядом. Они уже простили нас давно За то, что слишком редко были рядом,

За не звонки, не встречи, не тепло. Не лица перед нами, просто тени… А сколько было сказано не то, И не о том, и фразами не теми.

Тугая боль — вины последний штрих — Скребет, изводит холодом по коже. За всё, что мы не сделали для них, Они прощают. Мы себя — не можем.