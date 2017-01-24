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﻿Пока мы живы, можно все исправить…

24.01.2017  |  11:10

﻿Пока мы живы, можно все исправить…

Пока мы живы, можно все исправить… Все осознать, раскаяться… Простить. Врагам не мстить, любимым не лукавить, Друзей, что оттолкнули, возвратить…

Пока мы живы, можно оглянуться… Увидеть путь, с которого сошли. От страшных снов очнувшись, оттолкнуться От пропасти, к которой подошли.

Пока мы живы… Многие ль сумели Остановить любимых, что ушли? Мы их простить при жизни не успели, А попросить прощенья, — Не смогли…

Когда они уходят в тишину, Туда, откуда точно нет возврата, Порой хватает несколько минут Понять — о боже, как мы виноваты…

И фото — черно-белое кино. Усталые глаза — знакомым взглядом. Они уже простили нас давно За то, что слишком редко были рядом,

За не звонки, не встречи, не тепло. Не лица перед нами, просто тени… А сколько было сказано не то, И не о том, и фразами не теми.

Тугая боль — вины последний штрих — Скребет, изводит холодом по коже. За всё, что мы не сделали для них, Они прощают. Мы себя — не можем.

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