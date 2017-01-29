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Женская логика

29.01.2017  |  17:13

Женская логика. 30126.jpeg

Женская логика: — Еду в автобусе. Надо передать на билет. Рядом стоит девушка. Как к ней обратиться — на ты или на вы? Рассуждаю логически. Этот автобус — экспресс. Если девушка не сошла на предыдущей остановке, значит, она едет в мой микрорайон. Едет с бутылкой вина, значит, к мужчине. Бутылка дорогая, значит, едет к красивому мужчине. В нашем микрорайоне двое красивых мужчин: мой муж и мой любовник. К моему любовнику она ехать не может, так как я сама еду к нему. Значит, она едет к моему мужу. У моего мужа две любовницы — Оля и Катя. Катя сейчас в командировке. — Оля, передай на билет! Девушка (ошеломленно): — Откуда Вы меня знаете?

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