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События
Вы все кричите "девушки стали не те, лучших девушек разобрали наши отцы"14.02.2017 | 13:43
Салам Аллейкум🌚🍃 Парни,вопрос именно к вам. Вот сейчас вы все кричите "девушки стали не те, лучших девушек разобрали наши отцы"
Суть моего скрина: парни,почему вы так относитесь к девушкам??
Вы думаете вы сейчас показываете свою крутость? Нет, это не круто. И вообще, что значит "нашим девушкам"?
Вы сначала сами думайте почему девушки такие, а потом уже пишите.
И да, не надо обобщать 👿❗️ Себе лучше ум подарите.✨ И да, я не обобщаю,есть и нормальные парни.
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