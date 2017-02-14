14.02.2017 | 13:43

Салам Аллейкум🌚🍃 Парни,вопрос именно к вам. Вот сейчас вы все кричите "девушки стали не те, лучших девушек разобрали наши отцы"

Суть моего скрина: парни,почему вы так относитесь к девушкам??

Вы думаете вы сейчас показываете свою крутость? Нет, это не круто. И вообще, что значит "нашим девушкам"?

Вы сначала сами думайте почему девушки такие, а потом уже пишите.

И да, не надо обобщать 👿❗️ Себе лучше ум подарите.✨ И да, я не обобщаю,есть и нормальные парни.