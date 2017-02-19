19.02.2017 | 14:33

Счастливые не думают о бывших,

И в гости не заходят в общий чат, Для разговоров повода не ищут, Увидеться внезапно не хотят. Счастливые не думают о прошлом, Не вспоминают встреч былых тепло, И не терзают душу невозможным, В сомнениях: "А что же быть могло?". Счастливые не жаждут "после" дружбы, И не звонят в один прекрасный день. Общение пустое им не нужно, Как не нужна любви погасшей тень.

Счастливые не бьют в больное место, Не хвалятся "где, сколько, как и с кем", Красивым женихом или невестой, Им дела нет до этого совсем. Счастливые не смотрят чьи-то фото, Им безразличен твой "онлайн" в сетях, И с кем ты коротаешь ночь субботы, На сколько ты задержишься в гостях. Счастливые не думают о бывших! Для них - перегорело и прошло. И если "прошлому" ты снова пишешь, Насколько без него всё хорошо?!