en in english ge ქართულად
 
понедельник, 20 февраля 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
События

Счастливые не думают о бывших

19.02.2017  |  14:33

Счастливые не думают о бывших

Счастливые не думают о бывших,

И в гости не заходят в общий чат, Для разговоров повода не ищут, Увидеться внезапно не хотят. Счастливые не думают о прошлом, Не вспоминают встреч былых тепло, И не терзают душу невозможным, В сомнениях: "А что же быть могло?". Счастливые не жаждут "после" дружбы, И не звонят в один прекрасный день. Общение пустое им не нужно, Как не нужна любви погасшей тень.

Счастливые не бьют в больное место, Не хвалятся "где, сколько, как и с кем", Красивым женихом или невестой, Им дела нет до этого совсем. Счастливые не смотрят чьи-то фото, Им безразличен твой "онлайн" в сетях, И с кем ты коротаешь ночь субботы, На сколько ты задержишься в гостях. Счастливые не думают о бывших! Для них - перегорело и прошло. И если "прошлому" ты снова пишешь, Насколько без него всё хорошо?!

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100