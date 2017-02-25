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Русский рассольник попал в пятерку лучших зимних блюд мира

25.02.2017  |  09:23

Русский рассольник попал в пятерку лучших зимних блюд мира. 30212.jpeg

Издание The World Travel Guide составило пятерку блюд, которые помогут пережить зиму - не только согреться, но и укрепить иммунитет, а также восстановить силы. На первом месте списка оказался китайский куриный суп с женьшенем.

На втором - знакомый всем россиянам грузинский суп «харчо».

"Если вы хотите что-то сердечное после дня, проведенного на лыжах или с лопатой для снега в руках, то "Харчо" является мудрым выбором", - говорится в статье WTG.

В статье отмечено, что "харчо" в Грузии делают из мяса ягненка, риса, перемолотых обжаренных грецких орехов. Из специй туда добавляют шафран и паприку, а также алычу, которая придает супу приятную кислинку.

Русский рассольник с бараньими почками и огуречным рассолом занял пятое место рейтинга.  

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