Русский рассольник попал в пятерку лучших зимних блюд мира

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События
Русский рассольник попал в пятерку лучших зимних блюд мира25.02.2017 | 09:23
Издание The World Travel Guide составило пятерку блюд, которые помогут пережить зиму - не только согреться, но и укрепить иммунитет, а также восстановить силы. На первом месте списка оказался китайский куриный суп с женьшенем.
На втором - знакомый всем россиянам грузинский суп «харчо».
"Если вы хотите что-то сердечное после дня, проведенного на лыжах или с лопатой для снега в руках, то "Харчо" является мудрым выбором", - говорится в статье WTG.
В статье отмечено, что "харчо" в Грузии делают из мяса ягненка, риса, перемолотых обжаренных грецких орехов. Из специй туда добавляют шафран и паприку, а также алычу, которая придает супу приятную кислинку.
Русский рассольник с бараньими почками и огуречным рассолом занял пятое место рейтинга.
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