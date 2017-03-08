Почему мы обращаем внимание только на внешность?

08.03.2017 | 15:13

Почему вы, люди, обращаете внимание только на внешность? Почему для вас так важно, чтоб у девушки была красивая фигура, большие губы, неестественные брови и т. д? Неужели так трудно заглянуть в душу? Мне 17 лет, и смотрю на девушек 17 летних, и потом обратно на себя смотрю, и думаю: мне на самом деле 17? выглядят старше 17 лет… А знаете, почему вся это косметика, украшения, и т. д? Для вас парней) (ну и есть некоторые, которые для себя делают)

Вы перестали любить, ценить и обращать внимание на Естественность и на Простоту… Для вас неинтересны простые люди) Я щяс куда смотрю вижу пары, девушка с большими губами, брови не свои, про одежду молчу… Мне интересно: вам удобно в этих одеждах ходить? В этих высоких каблуках? Потом приходите домой у вас болят ноги, уставшие бываете. Вам же бывает больно колоть эти губы, ну вот зачем делать это?! Кто вас заставляет?? Вообще, какое имеете права менять свою внешность, который одарил вам этот внешность Всевышний?! Почему себя так мучать ради парня?… Да будьте естественными! Будьте простыми! Не ради парня, а ради Аллаха, ради себя… Парни кричат, что простую хочу, чтоб достойная и чистая девушка была, а в след видишь что встречается не с той, которую описывает. Задаешь вопрос: почему слова поступкам не соответствуют? Оправдание знаете что? " А я ее не люблю, просто встречаемся" И что это ?! если ты не любишь ее, почему ты встречаешься с ней? в чем интерес, если нету любви, заботы. Если не радует она вас, если она не причина вашей улыбки и вашей грусти, в чем интерес?! Без любви как можно иметь отношения?!