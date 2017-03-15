|in english
|ქართულად
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|Видео
|Архив
-
События
- Почему мы обращаем внимание только на внешность? 2017-03-08 15:13
- Русский рассольник попал в пятерку лучших зимних блюд мира 2017-02-25 09:23
- Счастливые не думают о бывших 2017-02-19 14:33
-
-
- Вы все кричите "девушки стали не те, лучших девушек разобрали наши отцы" 2017-02-14 13:43
- Женская логика 2017-01-29 17:13
Через эпические сказания и сохранившиеся обычаи осетин легко угадывается древнее религиозное мировоззрение15.03.2017 | 09:02
Через
эпические сказания
и
сохранившиеся
обычаи
осетин
легко
угадывается
древнее
религиозное
мировоззрение, которое,
по
всем признакам, в древние времена было знакомо
всему индоевропейскому миру. По преданию оно было послано на землю
самим
Богом по настоянию Зынджибардуага – Духа Огня, через Сæуæссæ (сæу –утро; æсс – истина) – Утро Истины. Он и был отцом народа Нартов. Их
функциональной
обязанностью пред Богом было: нести
миру
Истинное
знание.
Нартам,
по
преданию, противостояли гумирта
(дословно
с
осет.
–
идолопоклонники),
люди, ставящие
материальные
ценности (подконтрольные
дауагам,
дэвам) выше
духовных,
материалисты,
в иранской мифологии дэвопоклонники... Те из Нартов, кто был посвящен в
таинство божественных знаний, назывались Асата, у них
хранилась Чаша
Уасамонга (весть указующая), являвшаяся своего рода
символом божественных
знаний,
в
их
доме
происходили
общие
для
Нартов молебны.
Древнее
учение
формировало
религиозное мировоззрение осетин. Краткая суть этого мировоззрения заключается в следующем: в основе
всего
сущего
– Хуцау-Бог. Ху(хи) – Сам,
цау–
идти;
Сам идущий, Сам сущий.
Даурбек Макеев
"К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ОСЕТИН"
#Осетины #Аланы #Нарты #Скифы #Сарматы
Валерия Верхорубова
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас