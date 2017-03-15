15.03.2017 | 09:02

Через

эпические сказания

и

сохранившиеся

обычаи

осетин

легко

угадывается

древнее

религиозное

мировоззрение, которое,

по

всем признакам, в древние времена было знакомо

всему индоевропейскому миру. По преданию оно было послано на землю

самим

Богом по настоянию Зынджибардуага – Духа Огня, через Сæуæссæ (сæу –утро; æсс – истина) – Утро Истины. Он и был отцом народа Нартов. Их

функциональной

обязанностью пред Богом было: нести

миру

Истинное

знание.

Нартам,

по

преданию, противостояли гумирта

(дословно

с

осет.

–

идолопоклонники),

люди, ставящие

материальные

ценности (подконтрольные

дауагам,

дэвам) выше

духовных,

материалисты,

в иранской мифологии дэвопоклонники... Те из Нартов, кто был посвящен в

таинство божественных знаний, назывались Асата, у них

хранилась Чаша

Уасамонга (весть указующая), являвшаяся своего рода

символом божественных

знаний,

в

их

доме

происходили

общие

для

Нартов молебны.

Древнее

учение

формировало

религиозное мировоззрение осетин. Краткая суть этого мировоззрения заключается в следующем: в основе

всего

сущего

– Хуцау-Бог. Ху(хи) – Сам,

цау–

идти;

Сам идущий, Сам сущий.

Даурбек Макеев

"К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ОСЕТИН"

#Осетины #Аланы #Нарты #Скифы #Сарматы