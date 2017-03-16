16.03.2017 | 21:04

Если ты осетин-мусульманин, то по мусульманским понятиям тебе ингуш ближе, чем осетин-христианин. Если ты православный осетин, то по христианским понятиям тебе русский больше брат, чем осетин-мусульманин. И замкнутый круг. Нас очень мало, нам нельзя делиться, мы одной крови. Не будь ведомым. Не забывай: сначала нация! Сначала — твой язык, твои традиции, твои песни, твои танцы. Сначала — ты осетин. И брат твой — осетин! Потом уже все остальное. И если говорить честно, то "все остальное" — это пустая мишура.