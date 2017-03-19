19.03.2017 | 14:08

Алихан Гагкаев родился 25 мая 1917 года в Кадгароне.

Летом 1943 года в кровопролитных сражениях на Орловско-Курской дуге Гагкаев возглавлял 5-ю противотанковую батарею 1008-го полка. У села Яковлево немецкие танки дважды атаковали огневые позиции батареи Гагкаева и каждый раз откатывались назад, не выдержав артиллерийского огня прямой наводкой. После третьей атаки все орудия были выведены из строя, и батарея была окружена. Но расчёты противотанковых пушек до конца выполнили свой солдатский долг.

За день боя артиллеристы и миномётчики 1-й танковой армии в районе Быковки, уничтожили и подбили 31 танк противника. Только 5-я батарея уничтожила 9 танков, из них три поджёг командир батареи Гагкаев. Золотую Звезду ему вручили 6 мая в 1945 году посмертно...

Один из сослуживцев описал последние моменты жизни Героя:

"Уцелевшие артиллеристы Гагкаева лежали в засаде с гранатами и противотанковыми ружьями. Командира батареи не видно. Но когда образовавшийся от взрыва дым рассеялся, мне представилась страшная картина. Под барабанный бой началась психическая атака гитлеровцев. Гагкаев с разбитой нижней челюстью, весь окровавленный, без фуражки, схватив за ствол вражеский автомат, лупит эсесовцев. Бросаюсь на выручку, но не успел сделать несколько выстрелов, как сам напоролся на штык. Левый пах малость подзадело. Вокруг Алихана более десятка фашистов, скошенных наповал его могучими ударами, остальные кинулись бежать восвояси.

Держа на коленях своего любимого командира батареи (стыдно сейчас признаться, - ведь не из малодушных), я обливался слезами. А он, успокаивая меня, говорил: «Не надо, батя, мы ведь с тобой договорились, что если придется погибать,— так с музыкой...» Это были его последние слова".

Его именем была названа школа во Владикавказе.