Из жизни лезгинов

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воскресенье, 26 марта 2017
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События
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События
Из жизни лезгинов26.03.2017 | 09:50
Одеты лезгины превосходно. Это уже не оборванные "орлы" дидойских аулов… На всех тонкое, цветное сукно, все в серебре, в дорогом оружии, на отличных коньках. Лезгин мало черных. Они большей частью русые или рыжие, с маленькими, плотно остриженными бородками, торчащими вперед, с длинными, тоже вперед торчащими носами, с бритыми досиня головами, и только на висках темнеют коротенькие полоски волос, вроде банкенбард… Вообще фигуры в высшей степени характерные, статные, красивые…"
(c)Е.Л. Марков. ("Кавказ: музей мировой истории." Часть четвертая. Дагестан.)
#факт@caucasus_now
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