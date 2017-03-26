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Из жизни лезгинов

26.03.2017  |  09:50

Из жизни лезгинов

Одеты лезгины превосходно. Это уже не оборванные "орлы" дидойских аулов… На всех тонкое, цветное сукно, все в серебре, в дорогом оружии, на отличных коньках. Лезгин мало черных. Они большей частью русые или рыжие, с маленькими, плотно остриженными бородками, торчащими вперед, с длинными, тоже вперед торчащими носами, с бритыми досиня головами, и только на висках темнеют коротенькие полоски волос, вроде банкенбард… Вообще фигуры в высшей степени характерные, статные, красивые…"

(c)Е.Л. Марков. ("Кавказ: музей мировой истории." Часть четвертая. Дагестан.)

#факт@caucasus_now

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