en in english ge ქართულად
 
пятница, 7 апреля 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
События

Удивительные лошади Северного Кавказа

07.04.2017  |  09:23

Удивительные лошади Северного Кавказа

"Высоко в горах Северного Кавказа, на альпийских лугах и в долинах рек пасутся табуны лошадей. Им не страшны узкие тропы на горных кручах, острые камни под ногами, разреженный горный воздух и густые туманы, когда всадник буквально не видит ушей своей лошади. Они без труда забираются в такие места, где любая лошадь, родившаяся на равнине, свернула бы себе шею. Они не боятся ни зимней стужи, ни летнего полуденного зноя и, хотя уступают в утонченности и изысканности обитателям теплых конюшен, тем не менее давно пользуются заслуженной любовью и признанием конников. Это лошади одной из старых отечественных горских пород - карачаевской."

©Вадим Парфенов - заведующий кафедрой коневодства МСХА.

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100