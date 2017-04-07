Удивительные лошади Северного Кавказа

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События
Удивительные лошади Северного Кавказа07.04.2017 | 09:23
"Высоко в горах Северного Кавказа, на альпийских лугах и в долинах рек пасутся табуны лошадей. Им не страшны узкие тропы на горных кручах, острые камни под ногами, разреженный горный воздух и густые туманы, когда всадник буквально не видит ушей своей лошади. Они без труда забираются в такие места, где любая лошадь, родившаяся на равнине, свернула бы себе шею. Они не боятся ни зимней стужи, ни летнего полуденного зноя и, хотя уступают в утонченности и изысканности обитателям теплых конюшен, тем не менее давно пользуются заслуженной любовью и признанием конников. Это лошади одной из старых отечественных горских пород - карачаевской."
©Вадим Парфенов - заведующий кафедрой коневодства МСХА.
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