В копилку осетиноязычия алан прибыло

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В копилку осетиноязычия алан прибыло10.04.2017 | 08:21
Знаменитый лингвист Мудрак О.А. выдал сенсационную новость - практически все рунические тексты региона читаются с осетинского языка.
Выводы:
— Итак, впервые было показано, что в основной массе памятников язык восточно-европейской руники является осетинским с ярко выраженными чертами «дигорского» диалекта, как в фонетике и грамматике, так и в лексике. — Меньшая часть памятников соответствует чечено-ингушскому языку, и таким образом, это первое свидетельство письменой фиксации чечено-ингушского языка. — Судя по расшифрованным надписям, грамотой владели: высшее сословие, воинское сословие (об этом говорят надписи, оставленные в воинском гарнизоне), мастеровые (об этом говорят надписи на хозяйственных предметах и посуде), женщины (именно для них предназначались надписи на горшках и другой посуде). — По-видимому, это был язык делопроизводства на территории Хазарского каганата. Убедительным
доказательством являются надписи на монетах. Попутно стоит отметить, что наименование Хазар использовалось в качестве названия государственного объединения и как сопряженный с человеком термин, который может быть как этническим, так и социальным. — Что было основным носителем письма для надписей восточно-европейской руники, пока остается неясным. — В будущем, возможно, удастся уточнить правила орфографии и выявить школы – центры обучения языку. — Таким образом, в иранской языковой группе обнаружен еще один старописьменный язык.
http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=6242
Валерия Верхорубова
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