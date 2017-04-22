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Аджарский танец Гандаган

22.04.2017  |  13:36

Аджарский танец Гандаган

Гандаган.

Гандагана/Аджарули — Аджарский праздничный танец отличается красочными костюмами и игривым настроением. Танец характеризован изящным, мягким, и игривым флиртом между мужчинами и женщинами. Гандагана наиболее ярко проявляет поклонение-гимн Солнцу; даже на костюмах - тотемное изображение Солнца в движении, с вертящимися лучами. Походка Гандаганы - одна из сложнейших в танцах: поднимающаяся перпендикулярно в колене нога молниеносно - но при этом - мягко опускается на носок, и обе ноги фиксируются выпрямленными, - и каждый такой шаг в один такт. Аджарули гасма отличается очень большой амплитудой. 

#видео@caucasus_now

Аджарский танец Гандаган. Аджарский танец Гандаган 2
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