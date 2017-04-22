Аджарский танец Гандаган

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События
Аджарский танец Гандаган22.04.2017 | 13:36
Гандаган.
Гандагана/Аджарули — Аджарский праздничный танец отличается красочными костюмами и игривым настроением. Танец характеризован изящным, мягким, и игривым флиртом между мужчинами и женщинами. Гандагана наиболее ярко проявляет поклонение-гимн Солнцу; даже на костюмах - тотемное изображение Солнца в движении, с вертящимися лучами. Походка Гандаганы - одна из сложнейших в танцах: поднимающаяся перпендикулярно в колене нога молниеносно - но при этом - мягко опускается на носок, и обе ноги фиксируются выпрямленными, - и каждый такой шаг в один такт. Аджарули гасма отличается очень большой амплитудой.
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