Аланская принцесса, а позже царица - Ашхен

24.04.2017 | 13:33

Знаете ли вы?

Женой царя Трдата III, провозгласившего Христианство в качестве официальной религии в 301 году, была аланская принцесса и позже армянская Царица Ашхен.

В исторических источниках первое упоминание встречается у средневекового армянского историка Мовсес Хоренаци (V век).

Ашхен (IV в.), армянская царица, супруга Трдата III, мать Хосрова III Котака.

По свидетельствам многочисленных армянских источников была аланкой по своему происхождению. Мовсес Хоренаци называет имя её отца - Ашхадар .

Сыграла большую роль в решении царя Трдата провозгласить Христианство государственной религией в Армении и помогала мужу в распространении новой веры по всей Армении.

По сообщению армянского историка Агатангелоса, царица Ашхен вместе с царём Трдатом и царевной Хосровидухт принимала участие в погребении Гаиании и двух её сподвижниц, пострадавших вместе с ней.

По преданию, Ашхен и Хосровидухт провели последние годы жизни в отдаленной Гарнийской крепости, решив удалиться от мирской суеты.

Память в Армянской апостольской церкви отмечается в четвертую субботу после Пятидесятницы. О почитании в Православных Церквах сведений не имеется.

* Царь Трдат III с женой Ашхен и сестрой Хосровадухт». Художник Овнатан Нагаш. Роспись в Эчмиадзинском соборе

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