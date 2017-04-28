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Особенное озеро Галанчож

28.04.2017  |  20:31

Особенное озеро Галанчож

Галанчож (чеч. Галайн-1ам) — озеро в Галанчожском районе Чеченской Республики. Озеро Галанчож находится в горной Чечне, в верховьях бассейна реки Гехи. Расположено на правом склоне долины реки Осухи, на высоте 100 метров над уровнем реки и 1533 метров над уровнем моря. Озеро имеет почти правильную овальную форму с осями 450 и 380 метров. Форма котловины воронкообразная. Наибольшая глубина в центре озера 35 метр. Вода в озере прозрачная, при солнечной погоде ярко- голубая с зеленоватым оттенком. Летом температура воды на поверхности достигает + 20 градусов по Цельсию. Зимой озеро замерзает. Озеро раскинулось среди изумрудной зелени субальпийских лугов. В его ярко-голубой глади отражаются небо, облака и окружающие горы, тенистая роща на берегу и пестрый покров цветущих трав. В окрестностях озера много старинных башен и других исторических памятников

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