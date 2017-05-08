08.05.2017 | 17:55

У всего в этом мире есть свое место: мужчина - охотник, женщина - домашний очаг. Мужчина должен защищать, оберегать, любить, ценить и т.п. А женщина должна всё это собирать воедино, должна хранить. Женщина как подушка безопасности, мужчина пошел отвоевался ну или еще что-то там сделал, пришел домой и успокаивается, погружаясь в эту гармонию и идилию созданную женщиной. Она всегда рядом, она не позади, не несет ведра пока он газету читает, она всегда рядом, но... Рядом, а не на шее. И когда женщина пытается вписать свое имя с большой буквы да еще и перед мужчиной, то это уже не женщина, а породия на мужчину.