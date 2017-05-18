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Бог задумал оставить для себя самый красивый уголок

18.05.2017  |  10:01

Бог задумал оставить для себя самый красивый уголок

Когда-то Бог, раздавая разным народам землю, задумал оставить для себя самый красивый уголок. Лишь прародитель абхазов опоздал к назначенному часу, и его народ остался без земли. Но разгневанный Бог все же поинтересовался, в чем причина опоздания, и провинившийся признался, что не мог отлучиться из дома, потому что принимал гостя. В награду за гостеприимство Бог щедро наградил абхазов своей землёй, но предупредил, что найдётся много желающих владеть этим благодатным краем и нелегко придётся его народу.

Фотограф: [id942308|Михаил Грушин]

#Абхазия@caucasus_now

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