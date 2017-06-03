Кто такие фидаины

03.06.2017 | 12:09

Фидаины (от араб. فدائيون —жертвующие)— армянские повстанческие отряды, противостоявшие правительственным войскам Османской империи, обычно из населенных армянами местностях Османской империи, действовали в конце ХIХ — начале ХХ вв. Являлись своеобразным проявлением национально-освободительной борьбы, по своему характеру и целям соответствовали гайдукской борьбе балканских народов.

Во второй половине 1880-х гг. это движение в Хнусе и Карине возглавлял Акоп Саркаваг, в Тароне и Сасуне — Mаргар Варжапет. В конце 80-х и начале 90-х гг. ХIХ в. в Ерзнка и Себастии действовали группы Ованеса Минасяна, Тороса Царукяна (Челло) — в Вардо, в Алеппо — Мириджана.

Группы фидаин часто пополнялись армянской молодежью, которая перебиралась в Западную Армению из российской Восточной Армении. В 1890-х гг. сформировались группы Битлисци Мушега, Ахбюр Сероба, Андраника, Спаганац Макара. Известный фидаи Грайр стремился превратить разрозненные действия фидаи в широкое народное движение, во всеобщее восстание против турецкой власти. Ряд фидаинов выступал за создание союза с трудящимися других нетурецких народов Османской империи. Армянские национальные партии стремились взять их под свой контроль.

В начале Первой мировой войны 1914—18 многие из них вступили в отряды добровольцев в рядах российской армии, а во время геноцида армян в Турции приняли участие в самообороне армян.

В армянской культуре фидаины представлены в образе героев. Стихотворения, посвященные им, создали Д. Варужан, О. Туманян, А. Исаакян и другие поэты; в книге Х. Даштенца «Зов пахарей» созданы образы ряда известных фидаи, им посвящены картины многих армянских художников.

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