О Кавказской войне

09.06.2017 | 14:56

Согласно общепринятым в последнее время данным, Кавказская война окончилась 21 мая 1864 года, последнее сражение между горцами и царскими войсками России произошло 21 мая 1864 года в урочище Кбаада — Красная поляна (Къуэбыдэ — неприступное ущелье). После этого последнего сражения состоялся торжественный молебен и парад царских войск.

Наверное из-за этого пресловутого парада перед государем, ознаменовавшего кровавые преступления перед горскими народами принята официально эта дата. Однако согласно данным российских архивов, и свидетельствам современников того времени последние сраженияпроизошли в верховьях реки Псезуапсе (прибрежная Шапсугия). Где проживали Хакучи — горные Шапсуги (хакучинцы, самоназвание: адыгэ, хьакIуцу) — черкесская (адыгская) субэтническая общность, говорящая на поддиалекте шапсугского. Преимущественно населяли долины рек Хакучипси, Ходжоко, Татай, Копсе и Энебепле. В настоящий момент хакучинский говор адыгского языка имеет некоторое распространение в Турции. …Хакучи говорили на видоизменённом шапсугском диалекте черкесского языка и этнически составляли единое целое с Шапсугами.

Пользуясь труднодоступностью своих ущелий, хакучи упорно сопротивлялись, не желая переселяться ни на Лабу, ни в Турцию. Против них были применены обычные для Кавказской воины методы: уничтожение аулов, посевов и запасов продовольствия. Только после этого часть хакучей — шапсугов покорилась и согласилась покинуть родные места, но другой части удалось избежать выселения. Поэтому в 1865 году экспедицию против хакучей пришлось повторить. В результате ее почти все хакучи были выселены в аулы Кубанской области, хотя отдельные небольшие группы продолжали скрываться в горах еще на протяжении нескольких лет.

Из воспоминаний 1870 года — Ивана Орехова: "…, мы пришли к устью речки Гогопс, впадающей в реку Пшеху слева. Из верховья Гогопса, близко сходящегося с верховьями Хакучипсе (приток Псезуапе) и Ашше, лежит тропа, по которой хищники южного склона переходили на северный, для грабежа и воровства. Несмотря на двукратный поход против них в 1865 году (весною и осенью) и на выселение, в том же и в следующем году, нескольких тысяч хакучей в Турцию, сотни две-три этих разбойников еще держались в горах, в чрезвычайно дикой местности истоков рек Шахе, Бзыча (приток реки Шахе), Ашше и Нуажи (приток реки Ашше)". К концу XIX века, когда стало ясно, что несколько сот хакучей не могут представлять реальной угрозы для безопасности черноморского побережья, им было разрешено вернуться в родные места. Ныне большую часть черноморских адыгов-шапсугов составляют именно потомки хакучей. В наше время хакучи составляют значительную часть населения аула Большой Кичмай, несколько семей живёт в ауле Ходжико, а также в аулах Агуй-Шапсуг (бывшая Куйбышевка) и Тхагапш (Тхагапс).