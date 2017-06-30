Немного об абазинском обществе - шахгиреевцах

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Немного об абазинском обществе - шахгиреевцах30.06.2017 | 13:59
Историческая справка о абазинском обществе шахгиреевцах.
Шегирей, Шегерей, Шахгирей в таких вариантах встречается название одного из обществ абазин — ашхаруа.
Следы общества Шегирей также уходят своими корнями на южный склон Кавказского хребта в Абхазию. Наиболее ранние сведения о Шегиреях на Северном Кавказе относится к 1753 году. Шегиреи жили в то время в верховьях реки Малая Лаба, откуда через перевалы часто мигрировали в Абхазию во время пастбищного периода, а затем возвращались обратно.
В документе 1837 года «Отношение барона Розена к Чернышеву от 9 декабря 1837 года» говорится, что племя Шахгиреевцев покорилось в 1834 году. Но по внушениям враждебных убыхов и абадзехов стало снова непокорным и отказало выслать депутатов в Ставрополь.
15 ноября 1837 года генерал Засс выступил против обитавших в ущелье Малой Лабы горских обществ (абадзехи, бесленеевцы, убыхи, садзы, шахгиреевцы). Переправившись через речку, отряд быстро достиг цели, и бой был кровопролитным, хотя и не был продолжительным. Непокорные аулы были сожжены и разграблены.
К моменту окончания Кавказской войны в ущелье Малой Лабы располагались четыре шахгиреевских аулов: Кубатова Магомета, Эфенди Шаторова, Кель Мурзиева и Цекишева. Всего около 200 дворов.
Судьба Шахгиреевцев и их нескольких аулов схожа с другими адыгскими и абазинскими аулами, находившимися в первой половине XIX века в зоне постоянных военных действий. Как известно, во второй половине XIX века практически ни один адыгский и абазинский аул не сохранился на прежнем месте или не сохранился вообще.
В начале 1860-х годов, оставшиеся шахгиреевцы переселились на равнину на правый берег реки Большой Зеленчук и основали там новый аул, названный переселенцами — Шахгиреевский (ЧагIрыйа).
В 1925 году аул Шахгиреевский как и другие адыгские и абазинские аулы были переименованы, из-за присутствия в их названиях фамилий княжеских и дворянских родов. В результате аул получил своё современное название — Апсуа.
Население аула Апсуа: 1006 чел. (по данным 2010г.)
#факт@caucasus_now
Валерия Верхорубова
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