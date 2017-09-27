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Бычакъ — традиционный карачаевский нож.

27.09.2017  |  12:02

Бычакъ — традиционный карачаевский нож.
Этот нож по законам Российской Федерации не является холодным боевым оружием.

В зависимости от сборки рукояти существует несколько модификаций ножа разных размеров: «Малчы бычак», «Кезлик», «Улан кезлик» и т.д.

Конструкция ножа

Форма и конструкция ножа бичак сложились давно и сохранялись неизменными на протяжении многих веков. По форме бичак напоминает скандинавские и монгольские ножи.

Клинок ножа прямой, характерно некоторое понижение линии обуха к острию. Стандартный размер клинка бичака — длиной около 140 мм и шириной около 25 мм. Спуски на клинке в зависимости от типа обработки были нескольких видов: с широкими долами, бритвенные и прямые спуски. Спереди на обухе клинка имеется небольшой спуск (дроппойнт), закругление на кончике клинка не очень острое (полускинер), чтобы при разделке туши ненароком не прорезать шкуру и внутренности. Непременными требованиями к клинку являлись: острота лезвия, долговечность острия и лёгкость затачивания. Сейчас клинки изготовляются из современных углеродистых и легированных сталей, дамаска и булата.

Бычакъ — традиционный карачаевский нож.. Бычакъ — традиционный 1

Гарда отсутствует, ширина клинка соответствует ширине рукояти в месте их соединения. Хвостовик клинка вставляется в специальный паз, выдолбленный в цельной рукояти. В этот паз сначала вставляется оковка-«ошейник» (боюнлук) из цветного металла и края её заворачиваются на 45 градусов в обратную сторону. Это усиливает клинок на боковую нагрузку и защищает переднюю часть рукояти от разбивания. В настоящее время самым распространённым видом монтажа клинка в рукоять является способ, когда ставится заклёпка, «высшим пилотажем» считается спрятать заклёпку под крылышками оковки-«ошейника» (боюнлука).

Бычакъ — традиционный карачаевский нож.. Бычакъ — традиционный 2
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