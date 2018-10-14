Полицейские в Камбодже поймали мужчину-вампира

14.10.2018 | 08:14

Дикий случай произошел в одной из провинций Камбожди городе Кампонгтям, где полицейские задержали человека, которого им сдали его собственные родители. По их словам, мужчина был одержим злой силой, которая заставила делать его жуткие вещи.

Оказалось, что он в прямом смысле слова загрыз пять животных и выпил из несчастных всю кровь.

Местная пресса сообщила, что речь идет о Ране Риче, 24-летнем фермере, который проживал вместе с семьей

Он выпил много вина и, как позже, сам рассказал, у него возникло непреодолимое желание крови. Рич утверждает, что в него вселилась сверхъестественная сила, которая и повелевала им.

Мужчина пребывал в одиночестве, поскольку его родители были в отъезде. Воспользовавшись этим, он напал на трех своих собственных собак, загрыз несчастных животных и выпил из них всю кровь.

Однако на этом его помешательство не закончилось, и фермер направился на поиски следующих жертв, которыми стали курица и кошка.

Как комментировал полицейский, задержавший Рича, только после этого мужчина «насытился» и успокоился. Затем от спокойно направился к себе в дом и уснул.

Вернувшиеся на рассвете родители мужчины увидели страшную картину - все стены дома были в крови и шерсти, а рядом с кроватью сына валялись истерзанные трупы животных.

Шокированные увиденным родители Рича не осмелились даже подойти к спящему и тут же отправились в полицейский участок.

Копы прибыли незамедлительно и задержали фермера.

По словам полицейского, мужчина «не был похож на человека» и больше напоминал злого призрака.

Его родные также попросили о помощи местных буддийских монахов, чтобы те изгнали демонов из сына.

По мнению монахов, они смогут справиться со злыми духами, которые, как они утверждают, действительно овладели телом и разумом мужчины, заставив его творить злодеяния.

Сообщается, что Ран Рич был транспортирован в храм к монахам и те начали подготовку в ритуалам, которые должны очистить его душу и изгнать злых духов.