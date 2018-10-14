Можно ли научить женщину водить

14.10.2018 | 20:46

Будучи подростком, отец часто вывозил меня в безлюдные места и учил водить автомобиль. Мой первый опыт был на старенькой шестерке (ВАЗ2106). Она была роскошного шоколадного цвета. А ручку передач, украшал литой, с красивой женщиной, лежащей в розах, набалдашник.

Это пожалуй, была первая женщина, которая не боялась ездить со мной.

Прошло много лет, сменилось множество автомобилей. Мой общий стаж вождения почти 30 лет.

Но та женщина с ручки передач, до сих пор хранит меня от неприятностей на дороге.

Так повелось, что учить вождению своих женщин, друзья стали просить меня. Почти не у кого не было терпения, а несколько пар, чуть было не развелись.

После того как я научил водить, свою первую жену. Народ решил, что у меня талант и стали упрашивать научить и их женщин.

С тех пор я обучил вождению больше двух десятков дам с разными характерами и жизненными амбициями.

Я не профессиональный инструктор, эта статья для тех, кто будет обучать своих жен, любовниц или просто знакомых.

Начало.

Вождение само по себе, действие весьма опасное.

Начните с того, что сразу договоритесь о том, что все что вы будете говорить, надо выполнять беспрекословно.

Перед тем как начать занятия, посвятите один урок устройству и принципам работы автомобиля. Объясните все просто, своими словами.

Практика показывает, что женщины очень вырастают в своих глазах, когда понимают принцип действия сцепления.

Вождение

Второй важный момент, это торможение. Договоритесь, что при слове "СТОП", надо жать на тормоз, не думая.

Очень важно донести, что вопросы - это хорошо, даже если кажется, что они глупые.

Старайтесь быть очень спокойным, главное, чтобы женщина поняла, что в машине вы Бог и царь. Но не давить и не кричите. Любую неудачу старайтесь переносить с юмором. Очень важно после ошибки обсудить ее, дать женщине самой понять, что она сделала не верно.

Парадоксально, но если вы дадите ей понять, что сейчас она водитель, а не автоледи. То дело пойдет отлично. Женщины очень хотят, чтобы в ней видели хорошего водителя, а не муклу с купленными правами.