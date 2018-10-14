Можно ли научить женщину водить

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Можно ли научить женщину водить14.10.2018 | 20:46
Будучи подростком, отец часто вывозил меня в безлюдные места и учил водить автомобиль. Мой первый опыт был на старенькой шестерке (ВАЗ2106). Она была роскошного шоколадного цвета. А ручку передач, украшал литой, с красивой женщиной, лежащей в розах, набалдашник.
Это пожалуй, была первая женщина, которая не боялась ездить со мной.
Прошло много лет, сменилось множество автомобилей. Мой общий стаж вождения почти 30 лет.
Но та женщина с ручки передач, до сих пор хранит меня от неприятностей на дороге.
Так повелось, что учить вождению своих женщин, друзья стали просить меня. Почти не у кого не было терпения, а несколько пар, чуть было не развелись.
После того как я научил водить, свою первую жену. Народ решил, что у меня талант и стали упрашивать научить и их женщин.
С тех пор я обучил вождению больше двух десятков дам с разными характерами и жизненными амбициями.
Я не профессиональный инструктор, эта статья для тех, кто будет обучать своих жен, любовниц или просто знакомых.
Начало.
Вождение само по себе, действие весьма опасное.
Начните с того, что сразу договоритесь о том, что все что вы будете говорить, надо выполнять беспрекословно.
Перед тем как начать занятия, посвятите один урок устройству и принципам работы автомобиля. Объясните все просто, своими словами.
Практика показывает, что женщины очень вырастают в своих глазах, когда понимают принцип действия сцепления.
Вождение
Второй важный момент, это торможение. Договоритесь, что при слове "СТОП", надо жать на тормоз, не думая.
Очень важно донести, что вопросы - это хорошо, даже если кажется, что они глупые.
Старайтесь быть очень спокойным, главное, чтобы женщина поняла, что в машине вы Бог и царь. Но не давить и не кричите. Любую неудачу старайтесь переносить с юмором. Очень важно после ошибки обсудить ее, дать женщине самой понять, что она сделала не верно.
Парадоксально, но если вы дадите ей понять, что сейчас она водитель, а не автоледи. То дело пойдет отлично. Женщины очень хотят, чтобы в ней видели хорошего водителя, а не муклу с купленными правами.
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