Пришелец Алешенька

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Пришелец Алешенька16.10.2018 | 11:50
Очень редко, когда удается изучить и задокументировать какой-нибудь феномен. Так получилось и с пришельцем Алешенькой. Все вроде известно. Учёные имели возможность проводить любые исследования. Но как всегда, что касается пришельцев, - вопросов осталось больше, чем ответов.
Все началось в 1996 году.
Под Кыштым, Челябинской области.
Местная жительница с тяжелым психическими расстройством, прогуливалась ночью по кладбищу.
И все бы ничего, но она обнаружила рядом с могилами живое существо.
Это было маленькое, человекоподобное существо, издающее звуки, похожие на свист или писк. Женщина - которую звали Тамара Васильевна. Решила забрать находку домой.
Поскольку женщина была не в себе, она решила, что это существо, - ее сын, и назвала его Алешенькой.
Свидетельница, в виде снохи женщины, подтверждает, что видела у Тамары Васильевны странное маленькое существо.
Оно хорошо ело сладости и творог.
Но вскоре Тамару Васильевну забрали в больницу. Обострился ее психоз.
Через несколько дней в ее дом влез местный житель.
В доме он обнаружил труп Алешеньки, и забрал его себе. Скорее всего, существо погибло от голода.
Через несколько дней, мужчина попался на краже. Не придумав ничего толкового. Он решил откупится от полицейских, мумией Алешеньки.
Полиция конфисковало находку и отправило на экспертизу. Вот тут-то и стало понятно, что Алешенька очень странный тип.
Патологоанатом провел исследование и просто развел руками. Существо однозначно не было человеком. Голова, собранная из четырех костных лепестков, сразу отмела принадлежность к человеку. Да и младенцем мутантом оно не было, так как кости были полностью сформированы.
Было заявлено, что это неизвестное науке животное.
Некоторое время спустя, полиция обратилась к исследователям НЛО из города Каменск-Уральского.
Те тут же приехали и забрали мумию.
Больше Алешеньку никто не видел.
Первыми журналистами, приехавшими изучать этот феномен - были Японцы.
Благодаря им, Алешенька и стал знаменитым.
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