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Пришелец Алешенька

16.10.2018  |  11:50

Пришелец Алешенька. 31002.jpeg

Очень редко, когда удается изучить и задокументировать какой-нибудь феномен. Так получилось и с пришельцем Алешенькой. Все вроде известно. Учёные имели возможность проводить любые исследования. Но как всегда, что касается пришельцев, - вопросов осталось больше, чем ответов.

Все началось в 1996 году.

Под Кыштым, Челябинской области.

Местная жительница с тяжелым психическими расстройством, прогуливалась ночью по кладбищу.

И все бы ничего, но она обнаружила рядом с могилами живое существо.

Это было маленькое, человекоподобное существо, издающее звуки, похожие на свист или писк. Женщина - которую звали Тамара Васильевна. Решила забрать находку домой.

Поскольку женщина была не в себе, она решила, что это существо, - ее сын, и назвала его Алешенькой.

Свидетельница, в виде снохи женщины, подтверждает, что видела у Тамары Васильевны странное маленькое существо.

Оно хорошо ело сладости и творог.

Но вскоре Тамару Васильевну забрали в больницу. Обострился ее психоз.

Через несколько дней в ее дом влез местный житель.

В доме он обнаружил труп Алешеньки, и забрал его себе. Скорее всего, существо погибло от голода.

Через несколько дней, мужчина попался на краже. Не придумав ничего толкового. Он решил откупится от полицейских, мумией Алешеньки.

Полиция конфисковало находку и отправило на экспертизу. Вот тут-то и стало понятно, что Алешенька очень странный тип.

Патологоанатом провел исследование и просто развел руками. Существо однозначно не было человеком. Голова, собранная из четырех костных лепестков, сразу отмела принадлежность к человеку. Да и младенцем мутантом оно не было, так как кости были полностью сформированы.

Было заявлено, что это неизвестное науке животное.

Некоторое время спустя, полиция обратилась к исследователям НЛО из города Каменск-Уральского.

Те тут же приехали и забрали мумию.

Больше Алешеньку никто не видел.

Первыми журналистами, приехавшими изучать этот феномен - были Японцы.

Благодаря им, Алешенька и стал знаменитым.

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