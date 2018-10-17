Поезд - призрак: выдумка или реальность

|in english
|ქართულად
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|Видео
|Архив
-
События
- Ученые объяснили происхождение загадочных "русаличьих" сумок 2018-10-29 15:39
- Что посмотреть на досуге: популярные фильмы о конце света 2018-10-27 20:17
- Рыбак поймал не рыбу, а сокровище 2018-10-26 18:33
-
-
- Священный скарабей: значение талисмана древних египтян 2018-10-19 08:59
- Академики против альтернативщиков 2018-10-16 22:44
Поезд - призрак: выдумка или реальность17.10.2018 | 12:00
В мистическом рейтинге пропавших - корабли стоят на первом месте. За ними идут самолеты. А вот поезда, как-то проигрывают эту гонку. Возможно это связано с тем, что они привязаны к дороге. И исчезнуть паровозу куда сложнее, чем другому транспорту. Но фантазия человека не знает предела, и поскольку пропасть поезду сложно, то появление поезда призрака, вполне покрывает мистический вакуум.
Но есть история, которая настолько незатейлива своей простатой, что имеются основания подойти к ней серьезно.
14 июля 1911 года. С центрального вокзала Рима, отправился прогулочный поезд. В поезде было 106 пассажиров. Публика состояла в основном из состоятельных граждан.
Так как поезд играл прогулочную роль, пассажиры были налегке, без багажа.
Если история с пропажей кораблей и самолетов имеют множество ярких подробностей, - то тут история до ужаса проста. На пути поезда был обычный километровый тоннель. Более того, он хорошо просматривался насквозь. Все что видели свидетели, это как поезд вошел в тоннель, и больше не вышел. Срочно была начата поисковая операция. Но все что осталось - это 2 пассажира, в состоянии паники. Они пояснили, что стояли в тамбуре и увидели, как поезд окутывает белый вязкий туман. У них начался приступ паники, и они выпрыгнули на ходу. Все остальные исчезли с поездом.
Не найдя внятного объяснения, власти завалили тоннель камнями. Так бы и ушла эта история в небытие, если бы не множество очевидцев, которые по прошествии десятков лет, встречали этот поезд призрак в разных местах.
Например, поезд призрак из трёх вагонов, видели в 1955 году в Полтавской области.
Лично я считаю, что это вымысел. Разгадка кроется в пассажирах.
Поскольку на поезде была по сути элита Рима. То пропажу сразу 104 х человек, не заметить было бы сложно. А в римских газетах, тех дней, нет ни слова об этом событии.
Несколько раз, энтузиасты искали этот тоннель и не нашли.
Эту историю помнят, только потому, что в разное время и в разных странах встречаются очевидцы странного трёх вагонного поезда.
Фото: ucrazy.ru
Еще по теме:
Пять страшилок о "призрачном транспорте"
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.
info@georgiatimes.info новости статьи все