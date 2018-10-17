Поезд - призрак: выдумка или реальность

17.10.2018 | 12:00

В мистическом рейтинге пропавших - корабли стоят на первом месте. За ними идут самолеты. А вот поезда, как-то проигрывают эту гонку. Возможно это связано с тем, что они привязаны к дороге. И исчезнуть паровозу куда сложнее, чем другому транспорту. Но фантазия человека не знает предела, и поскольку пропасть поезду сложно, то появление поезда призрака, вполне покрывает мистический вакуум.

Но есть история, которая настолько незатейлива своей простатой, что имеются основания подойти к ней серьезно.

14 июля 1911 года. С центрального вокзала Рима, отправился прогулочный поезд. В поезде было 106 пассажиров. Публика состояла в основном из состоятельных граждан.

Так как поезд играл прогулочную роль, пассажиры были налегке, без багажа.

Если история с пропажей кораблей и самолетов имеют множество ярких подробностей, - то тут история до ужаса проста. На пути поезда был обычный километровый тоннель. Более того, он хорошо просматривался насквозь. Все что видели свидетели, это как поезд вошел в тоннель, и больше не вышел. Срочно была начата поисковая операция. Но все что осталось - это 2 пассажира, в состоянии паники. Они пояснили, что стояли в тамбуре и увидели, как поезд окутывает белый вязкий туман. У них начался приступ паники, и они выпрыгнули на ходу. Все остальные исчезли с поездом.

Не найдя внятного объяснения, власти завалили тоннель камнями. Так бы и ушла эта история в небытие, если бы не множество очевидцев, которые по прошествии десятков лет, встречали этот поезд призрак в разных местах.

Например, поезд призрак из трёх вагонов, видели в 1955 году в Полтавской области.

Лично я считаю, что это вымысел. Разгадка кроется в пассажирах.

Поскольку на поезде была по сути элита Рима. То пропажу сразу 104 х человек, не заметить было бы сложно. А в римских газетах, тех дней, нет ни слова об этом событии.

Несколько раз, энтузиасты искали этот тоннель и не нашли.

Эту историю помнят, только потому, что в разное время и в разных странах встречаются очевидцы странного трёх вагонного поезда.

Фото: ucrazy.ru

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