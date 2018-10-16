Академики против альтернативщиков

16.10.2018 | 22:44

Коротко о том, что принято современной наукой за истину и что стараются опровергать альтернативные исследователи.

Земля.

Земля круглая, - доказательства: сложные эксперименты, полеты в космос, открытия мореплавателей.

Обычному обывателю это проверить практически невозможно. Приходится верить на слово.

Земля плоская, - доказательства:

С помощью мощной оптики корабли видно далеко за линией горизонта, лазерный луч прошел через все озеро, строители и артиллеристы не учитывают кривизну земли в расчетах.

Похищение инопланетянами

Врачи заявляют, что это сонный паралич, связанный с пограничным состоянием сна. Человек не может пошевелиться, испытывает чувство ужаса и состояния похожего на похищение.

Альтернативщики заявляют, что такие люди рисуют точные карты звёздного неба (доказательств нет), и у многих вживлены чипы. (предметы, вживленные реально находят, но искусственное их происхождение под вопросом).

Схождение Благодатного огня.

Православные свято верят в спонтанность возникновения огня. Католики посмеиваются.

Научных исследований не проводилось. Альтернативщики считают, что у священника зажигалка.

Мироточение икон

Святая вера христианского большинства. Научные исследования проводились (доказательств божественного нет).

Альтернативщики считают подлогом и фокусом. И действительно, после указа Петра о том, что если иконы заплачут, то и задницы у попов кровью заплачут, на долгий период мироточение прекратилось.

Ленин

Ленин был великим вождем пролетариата, построил новое великое государство. (доказано историей)

Альтернативщики считают, что Ленин был грибом и девочкой. (исследования не проводились).

Круги на полях

Круги на полях делают группы хулиганов, авантюристов. (частично доказано)

Для альтернативщиков круги делают инопланетяне, желая донести до нас информацию (не доказано)

Луна