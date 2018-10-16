Академики против альтернативщиков

|in english
|ქართულად
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|Видео
|Архив
-
События
- Ученые объяснили происхождение загадочных "русаличьих" сумок 2018-10-29 15:39
- Что посмотреть на досуге: популярные фильмы о конце света 2018-10-27 20:17
- Рыбак поймал не рыбу, а сокровище 2018-10-26 18:33
-
-
- Священный скарабей: значение талисмана древних египтян 2018-10-19 08:59
- Поезд - призрак: выдумка или реальность 2018-10-17 12:00
Академики против альтернативщиков16.10.2018 | 22:44
Коротко о том, что принято современной наукой за истину и что стараются опровергать альтернативные исследователи.
Земля.
Земля круглая, - доказательства: сложные эксперименты, полеты в космос, открытия мореплавателей.
Обычному обывателю это проверить практически невозможно. Приходится верить на слово.
Земля плоская, - доказательства:
С помощью мощной оптики корабли видно далеко за линией горизонта, лазерный луч прошел через все озеро, строители и артиллеристы не учитывают кривизну земли в расчетах.
Похищение инопланетянами
Врачи заявляют, что это сонный паралич, связанный с пограничным состоянием сна. Человек не может пошевелиться, испытывает чувство ужаса и состояния похожего на похищение.
Альтернативщики заявляют, что такие люди рисуют точные карты звёздного неба (доказательств нет), и у многих вживлены чипы. (предметы, вживленные реально находят, но искусственное их происхождение под вопросом).
Схождение Благодатного огня.
Православные свято верят в спонтанность возникновения огня. Католики посмеиваются.
Научных исследований не проводилось. Альтернативщики считают, что у священника зажигалка.
Мироточение икон
Святая вера христианского большинства. Научные исследования проводились (доказательств божественного нет).
Альтернативщики считают подлогом и фокусом. И действительно, после указа Петра о том, что если иконы заплачут, то и задницы у попов кровью заплачут, на долгий период мироточение прекратилось.
Ленин
Ленин был великим вождем пролетариата, построил новое великое государство. (доказано историей)
Альтернативщики считают, что Ленин был грибом и девочкой. (исследования не проводились).
Круги на полях
Круги на полях делают группы хулиганов, авантюристов. (частично доказано)
Для альтернативщиков круги делают инопланетяне, желая донести до нас информацию (не доказано)
Луна
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.
info@georgiatimes.info новости статьи все