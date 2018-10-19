Священный скарабей: значение талисмана древних египтян

19.10.2018 | 08:59

Скарабей - по сути, обыкновенный навозный жук. Однако в Египте это насекомое является священным и играет важную роль в исконных верованиях египтян. Считается, что скарабей или изображение этого жука может принести удачу.

Жуки-скарабеи обитают в тёплом климате. Это насекомые, чьё тело, покрытое блестящим тёмным хитиновым панцирем, достигает в размере от одного до четырёх сантиметров. Эти жуки отличаются характерным поведением: они отыскивают кучи навоза и скатывают их в идеально круглые шарики. Делают это скарабеи для того, чтобы воспроизвести потомство. Жук начинает катать шарик из небольшого комочка навоза, проталкивая его впереди себя до тех пор, пока комок не примет идеальную форму шара. Порой из-за готовых шариков навоза между скарабеями происходят конфликты и даже драки - не всем хочется долго и кропотливо создавать шар самому. В этот навозный комок жуки откладывают яйца, а затем зарывают его в землю ровно на четыре недели - 28 дней. По прошествии этого срока скарабей

откапывает шарик и сбрасывает его в воду, где спустя некоторое время из него выберутся новорождённые жучки.

Египтяне, должно быть, увидели некую символичность в том,что столь прозаичное насекомое катает свои шарики строго с востока на запад, повторяя путь Солнца по небосводу. Скарабеи определяют направление по небесному светилу, безошибочно двигаясь на запад. Благодаря этому жуков начали ассоциировать в Египте с Солнцем.

Помимо собственно повторения жуком движения звезды, на восприятие образа скарабея накладывалась и символика смерти и воскрешения. Согласно египетским верованиям, Солнце воскресает из тьмы, начиная свой путь утром. Скарабей тоже проходит через своего рода «смерть» и «воскрешение»: закапывание шарика с яйцами выглядит, как символическая смерть, а последующее выкапывание его и рождение оттуда новых жуков ассоциируется с воскрешением.