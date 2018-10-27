Что посмотреть на досуге: популярные фильмы о конце света

27.10.2018 | 20:17

Как известно, скоро наступит конец света. Известно это со средних веков. Одни говорят, что он произойдет завтра, другие - что на следующей неделе. Причины, по которым он произойдет, тоже различны. В давние времена ожидали Второго Пришествия, позднее - что Земля столкнется с другой планетой. Каждое время предлагает свои сценарии конца света. Художники, писатели, а в наши дни и кинематографисты не могли обойти стороной эту привлекательную идею, ведь картины разрушения и гибели по вине самой человеческой природы всегда привлекают и завораживают. Предлагаем посмотреть самые любопытные фильмы о конце света.

«Армагеддон» (1998)

Один из самых известных и самых глупых фильмов рассказывает о достаточно популярном сценарии конца света. Итак, к Земле приближается гигантский астероид. Казалось бы, всем конец, но Брюс Уиллис, специалист-буровик, готов предоставить свои услуги по спасению мира. Команда астронавтов отправляется с целью высадиться на астероиде, пробурить его и взорвать в скважине бомбу. От этого астероид должен развалиться, и все будут спасены. Говорить о научной подоплеке этого предприятия глупо. Вспоминать ставшего нарицательным пьяного русского космонавта в шапке ушанке даже не смешно. Набитый стереотипами и штампами, натужно пафосный и вытягивающий слезу, этот фильм стал кассовым успехом, но принес Уиллису награду «Золотая малина» в номинации «худший актер».

«Послезавтра» (2004)