en in english ge ქართულად
 
среда, 31 октября 2018
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
События

Что посмотреть на досуге: популярные фильмы о конце света

27.10.2018  |  20:17

Что посмотреть на досуге: популярные фильмы о конце света. 31053.jpeg

Как известно, скоро наступит конец света. Известно это со средних веков. Одни говорят, что он произойдет завтра, другие - что на следующей неделе. Причины, по которым он произойдет, тоже различны. В давние времена ожидали Второго Пришествия, позднее - что Земля столкнется с другой планетой. Каждое время предлагает свои сценарии конца света. Художники, писатели, а в наши дни и кинематографисты не могли обойти стороной эту привлекательную идею, ведь картины разрушения и гибели по вине самой человеческой природы всегда привлекают и завораживают. Предлагаем посмотреть самые любопытные фильмы о конце света.

«Армагеддон» (1998)

Один из самых известных и самых глупых фильмов рассказывает о достаточно популярном сценарии конца света. Итак, к Земле приближается гигантский астероид. Казалось бы, всем конец, но Брюс Уиллис, специалист-буровик, готов предоставить свои услуги по спасению мира. Команда астронавтов отправляется с целью высадиться на астероиде, пробурить его и взорвать в скважине бомбу. От этого астероид должен развалиться, и все будут спасены. Говорить о научной подоплеке этого предприятия глупо. Вспоминать ставшего нарицательным пьяного русского космонавта в шапке ушанке даже не смешно. Набитый стереотипами и штампами, натужно пафосный и вытягивающий слезу, этот фильм стал кассовым успехом, но принес Уиллису награду «Золотая малина» в номинации «худший актер».

«Послезавтра» (2004)

вперед »
1
 2 3

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2018. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.
info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100