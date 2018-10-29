Ученые объяснили происхождение загадочных "русаличьих" сумок

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Ученые объяснили происхождение загадочных "русаличьих" сумок29.10.2018 | 15:39
Сотрудники Национального заповедника "Мыс Хаттерас" в Северной Каролине объяснили происхождение необычных "кожаных мешков", найденных на побережье.
Как сообщает сайт "Домашние животные", ромбовые скаты - род скатов одноименного семейства отряда скатообразных, которые живут в Атлантическом, Тихом и Индийском океане. Это хрящевые рыбы, обитающие на дне. Название этого рода скатов связано с наличием у этих рыб уплощенных грудных плавников в форме ромба, выступающими в форме рыла. Длина ската может достигать 180 сантиметров.
Такие "сумки" обычно прикрепляются к каким-либо неподвижным объектам в воде. Когда скат вылупится, "сумки" выбрасывает на берег.
Ученые рекомендуют не прикасаться к таким находка, потому что в "сумке" может быть скат.
Эти "сумки" иногда называют дьявольскими или русалочьими.
Внешне они похожи на пластиковые, на ощупь напоминают кожу. Но на самом деле это чехол с яйцом, состоящим из коллагена.
Фото: dayonline.ru
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