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Звездный стилист выпустил косметическое средство от старости

30.10.2018  |  17:50

Звездный стилист выпустил косметическое средство от старости. 31063.jpeg

Сергей Остриков обновил серию своей звездной косметики. Теперь в крупных магазинах можно найти бюджетную сыворотку, например, для возрастной кожи.

Как сообщает GreatLove, звездный визажист Сергей Остриков славится тем, что создает бюджетную косметику для женщин. Он первый в России, кто решил работать в данном ценовом сегменте. До него никто не решался производить сыворотки с простым составом.

Последним ярким успехом стилиста стал союз с магазином российской органической косметики. В рамках которого он создал маску из глины с кислотой, которая сразу стала трендом beauty-сообщества instagram.

Фото: Plastichno.com

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