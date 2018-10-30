Звездный стилист выпустил косметическое средство от старости

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Звездный стилист выпустил косметическое средство от старости30.10.2018 | 17:50
Сергей Остриков обновил серию своей звездной косметики. Теперь в крупных магазинах можно найти бюджетную сыворотку, например, для возрастной кожи.
Как сообщает GreatLove, звездный визажист Сергей Остриков славится тем, что создает бюджетную косметику для женщин. Он первый в России, кто решил работать в данном ценовом сегменте. До него никто не решался производить сыворотки с простым составом.
Последним ярким успехом стилиста стал союз с магазином российской органической косметики. В рамках которого он создал маску из глины с кислотой, которая сразу стала трендом beauty-сообщества instagram.
Фото: Plastichno.com
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