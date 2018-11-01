Численность снежных барсов растет

01.11.2018 | 19:20

В Киргизии увеличилось численность снежных барсов. На Всемирном горном форуме - 2018 представители этой страны заявили, что в настоящее время в их стране обитает от 300 до 500 снежных барсов. Если сравнивать с данными 2001 года, это число выросло в два раза.

ИРБИС, или снежный барс, обитает в горах Центральной Азии на территории 12 стран. Снежный барс живет в труднодоступных местах, поэтому данные о численности его популяции основаны на экспертных оценках и являются примерными. То есть точно определить число ирбисов сложно. Известно, что снежных барсов в мире очень мало, поэтому они занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) и охранные документы многих стран мира.

Охота на ирбисов запрещена. Еще в 2013 году в Киргизии предложили проводить Всемирный день защиты снежного барса. Был утвержден план, цель которого - защита ирбисов до 2020 года.

Как сообщает сайт "Домашние животные", форум объединил все страны, на территории которых обитает ирбис. Согласно последним данным, принятые меры дают результаты. Большой вклад в реализацию программы по защите барсов внесла Россия. В России находится небольшая часть ареала этих животных, она составляет 2-3% от мирового. Больше всего ирбисов обитает в Китае.

Фото: Вся Хакасия

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