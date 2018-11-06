В Волгограде мужчина приютил у себя волка

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В Волгограде мужчина приютил у себя волка06.11.2018 | 15:00
Как сообщает сайт "Домашние животные", в Волгограде, сотрудник дома престарелых, Иван приютил в своей квартире настоящего степного волка. Соседи мужчины не в восторге от соседства с серым хищником, но повлиять на эту ситуацию не смогли.
Несколько лет назад Ивану предложили забрать к себе маленького волчонка, родителей которого убили на охоте. Мужчина согласился. Волчонка он назвал Серый, и питомец остался жить в квартире. Также с Иваном живут его дочка и две собаки породы терьер.
Хозяин животного рассказывает, что его домашний волк гораздо умнее собак. Серый умеет открывать окна и выключать свет по команде.
Сначала волк скучал по воле и выл на луну, но потом перестал. Для того, чтобы Серому не было скучно, они ежедневно пробегают по 25 километров.
Тот факт, что волк привязался к нему, мужчина не считает необычным. Он сообщает, что Серый не доставляет ему никаких хлопот, и на проживание волка в квартире жаловались только соседи, но полиция не нашла следов нарушения, так как волк зарегистрирован, привит и имеет необходимые документы.
В настоящее время мужчина планирует купить загородный участок, чтобы переехать туда с дочерью и животными.
Фото: Инфореактор
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