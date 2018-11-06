en in english ge ქართულად
 
вторник, 6 ноября 2018
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
События

В Волгограде мужчина приютил у себя волка

06.11.2018  |  15:00

В Волгограде мужчина приютил у себя волка. 31073.jpeg

Как сообщает сайт "Домашние животные", в Волгограде, сотрудник дома престарелых, Иван приютил в своей квартире настоящего степного волка. Соседи мужчины не в восторге от соседства с серым хищником, но повлиять на эту ситуацию не смогли.

Несколько лет назад Ивану предложили забрать к себе маленького волчонка, родителей которого убили на охоте. Мужчина согласился. Волчонка он назвал Серый, и питомец остался жить в квартире. Также с Иваном живут его дочка и две собаки породы терьер.

Хозяин животного рассказывает, что его домашний волк гораздо умнее собак. Серый умеет открывать окна и выключать свет по команде.

Сначала волк скучал по воле и выл на луну, но потом перестал. Для того, чтобы Серому не было скучно, они ежедневно пробегают по 25 километров.

Тот факт, что волк привязался к нему, мужчина не считает необычным. Он сообщает, что Серый не доставляет ему никаких хлопот, и на проживание волка в квартире жаловались только соседи, но полиция не нашла следов нарушения, так как волк зарегистрирован, привит и имеет необходимые документы.

В настоящее время мужчина планирует купить загородный участок, чтобы переехать туда с дочерью и животными.

Фото: Инфореактор

Читайте также:

С волками жить - можно!

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2018. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.
info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100