Многие желают поддерживать дружеские отношения с бывшим партнером после расставания. Это считается взрослым и разумным поступком, если учесть факт того, что вы были близки с этим человеком.

Но не всегда дружеские отношения с бывшим парнем/девушкой являются хорошей идеей. Многие из нас к этому попросту не готовы - говорят психологи.

Но как понять, готовы ли вы морально для поддержания дружбы с бывшим? Вот основные признаки, которые будут свидетельствовать о том, что вам этого лучше не делать.

Наличие обид и незалеченных душевных ран

Нельзя пережить расставание за несколько дней, особенно если остались обиды на человека. Потребуются месяцы, а то и годы, для того, чтобы окончательно отпустить горе. Не подавляйте эмоции и не держите в себе, прочувствуйте грусть, обиду, переживания. Это важно для того, чтобы потом окончательно отпустить человека и ваши прошлые отношения. До тех пор, пока переживания будет присутствовать, заводить дружбу с бывшим партнером не стоит.

Чтобы разбираться в чувствах было легче, обзаведитесь поддержкой в лице близкого друга или психолога.

Неумение спокойно говорить о бывшем спутнике

Если каждый раз, когда вы вспоминаете бывшую/бывшего, у вас появляются слезы или просто чувство грусти - это признак вашей неготовности к дружбе. Дождитесь момента, когда эмоции будут пережиты. Когда речь о бывшей второй половинке перестанет вызывать бурю эмоций, вы будете готовы к приятельским отношениям.

Ревность

Как правило, друзья рассказывают друг другу о своих отношениях и советуются по поводу них. Представьте, что вы сидите в кафе с бывшим

спутником/спутницей и слушаете рассказ о новых любовных увлечениях человека. Если вы начнете испытывать злость, ревность и боль при таком разговоре, вы явно не готовы поддерживать дружбу.

Вы надеетесь на возобновление отношений

Задумайтесь о причине вашего желания поддерживать дружбу с бывшим партнером. Может вы до сих пор испытываете чувства и надеетесь на возобновление отношений? Если это так, откажитесь от идеи приятельства с бывшей половинкой. Так вы никогда не сможете оставить прошлое в прошлом, и станете морально вредить себе.

Двигайтесь дальше, ведь угасшая любовь редко вспыхивает вновь.

Одиночество

Когда происходит расставание, у вас появляется много свободного времени, ведь раньше большую часть времени вы проводили вместе с партнером, его друзьями и родственниками. После расставания вы всего этого лишаетесь.

Желание поддерживать привычный образ и не быть в одиночестве может подвигнуть вас на поддержание дружбы, а в дальнейшем и возобновление отношений. Но тогда вы, скорее всего, столкнетесь с теми трудностями, из-за которых когда-то расстались.

Поэтому старайтесь бороться с одиночеством иными способами.

Фото: womanway.online