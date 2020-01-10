Какие отношения пропагандируют телешоу

Психологи проанализировали популярные телепередачи и ток-шоу об отношениях мужчины и женщины, и вывод оказался неутешительным. Голубой экран учит телезрителей неправильным моделям поведения.

Без границ

В современном обществе все личностные границы стерты. Чужую личную жизнь обсуждают все, кому не лень. Каждый безапелляционно высказывает все, что считает нужным, при этом героев ток-шоу ставят в неудобное положение. Этот принцип лежит в основе многих телепрограмм. Впрочем, участники передач тоже ждут от студии поддержки и сочувствия.

В обществе забыли, что личная жизнь - это запретное для посторонних пространство. А действенную помощь нужно оказать тогда, когда человек за ней обратился.

Никто никому не должен

С экрана телевизора вещают: «Вы же женщина, вы должны быть терпимой и мудрой». И даже высказываются более категорично: «Дай денег! Твоя девушка должна быть неотразимой!».

Таким образом, телешоу насаждают гендерные стереотипы «мужчина должен быть сильным и решительным», а «женщина должна быть слабой, хозяйственной, при этом хорошо выглядеть, иметь свои интересы, но полностью посвящать себя семейным заботам». Но навязывание стереотипов и предрассудков ограничивает сознание и препятствует свободной и счастливой жизни.

Не стоит пытаться ограничить реального человека рамками устаревших гендерных правил. Пусть занимается обедом, встает по ночам к малышу или зарабатывает деньги тот из супругов, у кого сейчас есть на то возможности.

Тогда никто не будет пребывать в расстроенных чувствах и обидах на свою половину.

Ты - мне, я - тебе

В телепередачах герои часто ставят друг другу определенные условия: «Ты сначала похудей, тогда я...», «вот когда забеременеешь, тогда буду к тебе внимательным» и так далее.

Это свидетельствует о том, что двое не умеют честно и откровенно общаться, делиться тем, что их беспокоит, а только ставят ультиматумы и стараются манипулировать своей половиной. Они не в состоянии принимать другого человека таким, какой есть, не нарушать чужие границы, не стремятся договариваться.

У них нет возможности взять откуда-то примеры других отношений, в которых принято разговаривать на языке чувств и принимать компромиссы.

Неестественные реакции

В телепрограммах, в основном, показывают житейские истории о насилии с истеричным выяснением отношений. В некоторых шоу обычным делом является употребление ненормативной лексики, унижения и даже драки.

Так герои передач выплескивают свои эмоции, так как не умеют держать себя в руках. И только на приеме у психоаналитика выясняется, что эмоциональная реакция не всегда равнозначна поведенческой.

Это означает, что плакать, волноваться, впадать в ярость и отчаяние - это норма, а желание дать кому-то в глаз, толкаться - ненормально. У людей всегда есть выбор - перейти границу или не поддаваться насилию.

За мужчину нужно сражаться

Другая категория телешоу позиционирует мужчину как приз, за который нужно бороться. И разные особы соревнуются друг перед другом за своего героя, стараясь удивить и завоевать его.

Но правила, по которым женщины должны бороться за прекрасного принца, унизительны для них. Были времена, когда рыцари сражались на турнирах за прекрасных дам, пели серенады под окном, стараясь добиться ее благосклонности. А современные телешоу дают искаженные представления о человеческих взаимоотношениях и достоинстве.

Неверное представление о подкаблучнике

С экранов телевизоров вещают, что если муж уважает интересы своей жены, прислушивается к ее советам, значит он подкаблучник. Поэтому ему необходимо срочно стать «мужиком», то есть подавлять любимую женщину, не считаться с ее образом жизни, требовать выполнения всех женских дел и чтобы при этом она сногсшибательно выглядела.

Но если между супругами пролегло противостояние, у них не получится построить доверительные, близкие отношения и стать счастливыми. Ведь партнерство предполагает взаимоуважение и сотрудничество, проявление внимания к своей половине.

Не стоит то, что показывают по телевизору, считать образцом для подражания и переносить в реальную жизнь.

Фото: sides.su