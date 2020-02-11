Как жить со скрягой и транжирой

Итак, прозвучал свадебный марш, влюбленные отпраздновали запоминающуюся свадьбу, праздник остался позади и начались будни жизни. В этот момент женщину может ждать сюрприз: избранник - скряга или наоборот - сорит деньгами направо и налево.

Приятного в обоих случая мало: деньги в семье будут проблемой.

Как бороться и победить - советы психологов.

СКУПОЙ МУЖ

Ходить вместе по магазинам

Чтобы муж знал, что по какой цене продается, нужно приучить его вместе ходить в магазины за продуктами питания, вещами для семьи, бытовой техникой. В таком случае он будет знать, что его жена не мотовка, просто цены в магазинах высокие.

Оплачивать покупки картой

В торговых точках предпочтительнее расплачиваться банковской картой, потому что расстаться с настоящими денежными купюрами для жмота особенно тяжело. Поэтому к тратам его лучше приучать с помощью карты.

Напоминать о дорогих подарках

Совсем не лишне просить у скряги дорогие подарки, тогда он увидит плоды своего труда. Кроме того, чем больше такой муж вкладывает в жену, тем дороже она ему. А на мелкие вещицы женщина сможет и сама заработать.

Не забывать о благодарности

У жмотов случаются приступы щедрости. Если это произошло, то мудрая женщина десять раз поблагодарит его и обязательно поцелует, демонстрируя бурную радость по поводу подарка.

В прижимистости есть и положительная сторона, у такого мужчины всегда имеется заначка. Если он потеряет работу, то некоторое время семья сможет продержаться на его финансовых запасах. Если посмотреть на мужа с другой стороны, то скупость обернется экономностью.

ТРАНЖИРА

Стоит просить немного больше

Если вся зарплата супруга моментально тратится на подарки для близких, то стоит просить у него на пропитание денег немного больше, чем нужно. А излишек откладывать на потом, в таком случае всегда будут средства на хлеб и молоко в конце месяца, а в другое время всем необходимым обеспечит избранник.

Не латать вместо мужа прорехи в бюджете

Если к концу месяца в доме не осталось денег, женщине не стоит бросаться занимать у соседки, оформлять на себя кредиты. Пусть мужчина самостоятельно решает эту проблему. После того, как несколько раз на него свалится этот груз, он начнет сам распределять статьи расходов.

Брать деньги на расходы в начале месяца

Как только супруг принес в дом деньги, нужно сразу забрать необходимую сумму на оплату коммунальных и прочих услуг, покупку продовольственных и других товаров. Сюда стоит включить и 30 процентов расходов на экстренные случаи, а мужу обозначить общую сумму.

Деньгам необходимо движение и этот процесс хорошо отлажен у транжир, потому что они умеют жить сегодняшним днем. И в этом можно заметить их положительную сторону.