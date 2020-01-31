Как произвести хорошее первое впечатление
Даже слова, несущие один смысл, но произнесенные к нему интонацией, могут быть восприняты совершенно не в изначальном контексте.
Невербальные сигналы
Если знать, как правильно использовать жесты, голос и взгляд в общении, можно наладить контакт с собеседником, особенно при первой встрече. На основе многочисленных исследований было сформулировано несколько советов, посвященных данному вопросу.
Зрительный контакт
Существует две крайности, которых следует избегать:
- беспокойной, бегающий взгляд, наводящий на мысли о лукавстве человека,
- чересчур пристальный и прямой.
Зрительный контакт, безусловно, должен быть, однако постоянный может расцениваться как слишком агрессивный, либо откровенный.
Главное - это посмотреть человеку в глаза в момент приветствия, лучше, если этот жест будет сопровождаться легкой улыбкой.
Доверительная улыбка
Улыбка, несмотря на свое изначальное предназначение, также может нести в себе совершенно разные смыслы.
- Широкая улыбка может быть воспринята как символ недобропорядочности, фамильярности или инфантильности.
- Скупая, натянутая улыбка наталкивает на мысли о высокомерии.
На самом деле правильно улыбаться - сложнее, чем может показаться на первый взгляд.
Чтобы научиться этому искусству достаточно упражняться перед зеркалом.
Каждый раз, улыбаясь, необходимо стремиться убрать из взгляда напряжение, а в голове прокручивать мысль «Все идет хорошо». Со временем правильная улыбка отыщется.
Осознанное рукопожатие
В настоящее время рукопожатие стало весьма распространенным жестом, который зачастую делается машинально, «на автомате».
Рекомендуется не относиться к нему как к пустой формальности.
Рукопожатие - это одновременно и приветствие, и послание, гласящее, что человеком занимается некая позиция, не подразумевающая доминирования или подчинения.
Слишком сильное или, напротив, вялое пожатие руки может испортить первое впечатление человека о вас.
Жестикуляция
Иногда жесты могут быть неуместны.
Слишком активная жестикуляция, равно как и полная неподвижность - это не лучшие способы произвести впечатление.
Жестам полагается быть рассчитанными и открытыми, без размахивания руками или использования пальцев, строящих разнообразные фигуры на итальянский манер.
Важно помнить, что жесты - это вспомогательная функция, которая призвана создать акценты на произносимых словах, но не изображать их.
Фото: lifeder.com