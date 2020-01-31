Как произвести хорошее первое впечатление

Люди общаются друг с другом не только при помощи слов, но также при участии невербальных сигналов. Неосознанно мы придаем им очень много значения, они могут повлиять на общение как позитивно, так и негативно.

Даже слова, несущие один смысл, но произнесенные к нему интонацией, могут быть восприняты совершенно не в изначальном контексте.

Невербальные сигналы

Если знать, как правильно использовать жесты, голос и взгляд в общении, можно наладить контакт с собеседником, особенно при первой встрече. На основе многочисленных исследований было сформулировано несколько советов, посвященных данному вопросу.

Зрительный контакт

Существует две крайности, которых следует избегать:

беспокойной, бегающий взгляд, наводящий на мысли о лукавстве человека,

чересчур пристальный и прямой.

Зрительный контакт, безусловно, должен быть, однако постоянный может расцениваться как слишком агрессивный, либо откровенный.

Главное - это посмотреть человеку в глаза в момент приветствия, лучше, если этот жест будет сопровождаться легкой улыбкой.

Доверительная улыбка

Улыбка, несмотря на свое изначальное предназначение, также может нести в себе совершенно разные смыслы.

Широкая улыбка может быть воспринята как символ недобропорядочности, фамильярности или инфантильности.

Скупая, натянутая улыбка наталкивает на мысли о высокомерии.

На самом деле правильно улыбаться - сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Чтобы научиться этому искусству достаточно упражняться перед зеркалом.

Каждый раз, улыбаясь, необходимо стремиться убрать из взгляда напряжение, а в голове прокручивать мысль «Все идет хорошо». Со временем правильная улыбка отыщется.

Осознанное рукопожатие

В настоящее время рукопожатие стало весьма распространенным жестом, который зачастую делается машинально, «на автомате».

Рекомендуется не относиться к нему как к пустой формальности.

Рукопожатие - это одновременно и приветствие, и послание, гласящее, что человеком занимается некая позиция, не подразумевающая доминирования или подчинения.

Слишком сильное или, напротив, вялое пожатие руки может испортить первое впечатление человека о вас.

Жестикуляция

Иногда жесты могут быть неуместны.

Слишком активная жестикуляция, равно как и полная неподвижность - это не лучшие способы произвести впечатление.

Жестам полагается быть рассчитанными и открытыми, без размахивания руками или использования пальцев, строящих разнообразные фигуры на итальянский манер.

Важно помнить, что жесты - это вспомогательная функция, которая призвана создать акценты на произносимых словах, но не изображать их.

Фото: lifeder.com