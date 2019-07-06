Консультация с профессионалом может спасти брак

Исследователь брака Джон Готтман, доктор философии, обнаружил, что несчастным парам требуется в среднем более шести лет, прежде чем они обращаются за профессиональной помощью. И это плачевно, потому что опытные консультанты и семинары по отношениям так широко доступны.

Отрицание проблем поддерживает их

Отказ пар от их потребности в помощи может заставить их слишком долго бороться, прежде чем они обратятся к профессионалу. Нейронаука объясняет, как паттерны взаимоотношений со временем укоренились в мозгу. Давние вредные привычки гораздо сложнее изменить, чем новые. Вот почему важно заметить довольно быстро, когда вы самостоятельно не смогли решить проблему, ведущую к разочарованию в отношениях.

Когда один партнер хочет получить консультацию, а другой отказывается, они могут смириться с этим и продолжать жить вместе несчастно, думая, что лучше быть не может. Или они могут разойтись, чтобы избежать постоянной боли, вызванной недостатком знаний о том, как справляться со своими различиями.

Парам важно на раннем этапе отношений заключить соглашение, в том, что если один из них хочет получить консультирование по вопросам брака (или отношений), другой согласится пойти. Такое соглашение может спасти многие браки.

Когда пара, чьи отношения были вредными для обоих партнеров в течение 10, 20 или более лет, приходит на консультацию, обычно для того, чтобы их отношения значительно улучшились, требуется ни один сеанс.

Успех приходит раньше для активных пар

Когда пара проявляет инициативу, вероятно, скоро произойдут перемены во благо. Они вряд ли будут укоренены в негативных моделях общения. Подобно маленькому ребенку, который легко усваивает новый язык, «новенькая» пара выучит здоровые способы общения гораздо быстрее, чем те, кто какое-то время были привязаны к дисфункциональным паттернам.

Консультирование помогает также парам с давними проблемами

Как правило, их негативные привычки прочно укоренились. Таким образом, им, скорее всего, потребуется больше времени, чтобы чувствовать себя комфортно, применяя в своей повседневной жизни то, что они узнают на консультациях. Навыки общения, которые объясняются и демонстрируются во время сеансов, могут показаться им совершенно чуждыми. Они могут не выполнять «домашнее задание», на которое они согласились, упражнения, которые могли бы ускорить их прогресс, потому что им слишком трудно идти против сложившихся привычек.

Почему пары так долго ждут помощи

Итак, почему так много пар ждут так долго, прежде чем получить помощь? Отрицание того, что проблема существует, питается культурой, которая возвышает идею независимости и обесценивает зависимость. Они не хотят думать: «Я неудачник». Чтобы преодолеть это культурное влияние, нужны решительность и смелость.

Еще одна распространенная причина состоит в том, что один партнер боится подвергнуться критике со стороны другого, либо консультанта, либо терапевта. Квалифицированный консультант не осуждает, сохраняет нейтралитет и активно стремится к тому, чтобы беседа проходила в положительном ключе.

Кроме того, недостатком для некоторых является восприятие того, что консультирование будет дорогостоящим. Они могут подумать, что их ждут постоянные сеансы на протяжении длительного времени. Тем не менее, люди, которые раньше обращаются за помощью, часто могут получить то, что им нужно, в течение нескольких сеансов.

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Фото: avidium.ru