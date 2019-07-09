Наши любимые - самые умные

Человек склонен считать себя умнее окружающих, однако это правило работает не всегда. Группа ученых из двух университетов (Варшавского и Западной Австралии) провела исследования, в ходе которых выяснила: при романтических отношениях мы принижаем свои способности и завышаем способности партнера. Почему так получается?

Тесты на IQ: мы склонны к самообману

Коллектив ученых попросил помощи у 218 пар, которые в среднем были вместе шесть лет. Всем респондентам раздали анкеты, в которых просили оценить как собственный интеллект, так и интеллект «половинки». Для удобства участников данные они заполняли в виде графики, которая затем была преобразована учеными в баллы IQ.

Затем все участники прошли тест с прогрессивными матрицами Рейвена, который используется повсеместно как стандартный и помогает определить уровень невербального интеллекта. Как и в других подобных тестах, участники были склонны переоценивать свои возможности - в среднем разница между собственным мнением и реальностью составила 30 баллов. Большая часть участников считала, что интеллект у них выше среднего, в то время как тест показал не слишком позитивный результат: 55% мужчин и около 69% женщин не смогли «добить» даже до 100 баллов.

«Розовые очки» - реальность?

Касательно того, насколько люди в парах могут переоценить друг друга, данные еще интереснее. С точки зрения мужчин, находящихся в отношениях, их «половинка» на 36 пунктов умнее, чем на самом деле. А с точки зрения женщин, их спутники соображают лучше аж на 38 пунктов.

Объяснение такому поведению у коллектива ученых есть - известно оно достаточно давно и называется «эффектом ореола». Суть эффекта заключается в том, что при нахождении у партнера какой-то положительной черты и закрепления ее в нашей памяти остальные качества «половинки» также кажутся нам положительными. К тому же при ухаживании человеку свойственно приписывать партнеру самые разные положительные черты - грубо говоря, «половинка» кажется нам всесторонне привлекательной.

Интересно, что исследование также дало умеренную корреляцию между фактическим IQ пар, что позволяет подтвердить предположение о том, что людям свойственно искать себе пару с похожим IQ. По данным ученых, подобная корреляция растет, если уровень интеллекта высок - просто в силу того, что зачастую люди с хорошим интеллектом имеют большой круг общения, множество хобби и интересов, которые и помогают им найти пару.

В дальнейшем ученые более точно проработают взаимосвязь интеллекта и романтики, чтобы точно выяснить, насколько наш «холодный расчет» помогает искать пару.

Читайте также: Плацебо помогает пережить разрыв с партнером

Фото: colors.life