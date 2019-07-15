Неожиданные бонусы при разрыве отношений

Разрыв с любимым или любимой очень болезненное и тяжелое событие, которое сложно пережить, даже в том случае, когда инициатором был сам человек. Но из восстановительного периода каждый может извлечь пользу для себя.

Появилось больше времени для себя

Когда двое вместе, они представляют собой единое целое, происходит полное слияние двух «я». И все у них общее - дом, еда, досуг, окружение. С одной стороны, это хорошо, но с другой - границы стираются и теряется то, к чему человек стремился, о чем мечтал.

Когда происходит расставание, возникает ощущение, что утрачен не только партнер, но и потеряно собственное лицо. Пострадавшей стороне кажется: она не знает, что ей нужно, что ее интересует.

Будет полезно отнестись к перерыву между отношениями, как к прекрасной возможности побыть наедине с собой, проанализировать случившееся и сделать определенные выводы, разработать стратегию на перспективу.

Возможность чаще общаться с друзьями

Пока у пары все хорошо, она относится к друзьям, как к веселым спутникам интересного досуга. И забывает о том, что в трудную минуту эти люди терпеливо выслушают жалобы, посочувствуют и постараются всеми способами отвлечь от грустных мыслей. Именно друзья бывают ближе родственников, поэтому в сложный период жизни стоит почаще общаться с ними, ценить их понимание и поддержку, и быть благодарными им за это.

Возможность стать более сильной

Разрыв отношений вызывает стресс, депрессию, горькие слезы по ночам и бессонницу. Каждый человек переживает это состояние по своему. Кто-то старается переключить свое внимание на нового избранника и заставляет себя ходить на неудачные встречи, теряя уверенность в себе и надежду на счастливую личную жизнь.

Однако, когда все невзгоды позади и удалось победить негативные эмоции, человек становится сильнее и чувствует себя победителем. В это время возникает желание изменить свою жизнь.

Научиться прощать

Когда предают, пережить эту боль бывает очень тяжело. Многие при этом негодуют, злятся на предателя и желают ему разные несчастья.

Но чем больше человек держит в себе негативные чувства, тем прочнее остается в прошлом и лишает себя шанса двигаться вперед. Эти чувства тоже пройдут в тот момент, когда личность найдет силы простить обидчика и отойти от прошлого.

Возможность лучше понимать людей

Тот, кому пришлось пережить разрыв близких отношений, никогда не скажет товарищу по несчастью: «Брось, не стоит так сильно переживать».

С каждым из нас хотя бы однажды случилась такая неприятная история. Подобный опыт учит лучше понимать других людей, подбирать необходимые слова для поддержки. А еще в период переживаний из-за расставания, можно встретить новых друзей и даже другого избранника.

Начинаешь понимать, какой спутник нужен для жизни

У молодого и неопытного человека, нет четкого представления, какими должны быть любимый/ая. Чаше всего в качестве ориентира выбирают стереотип об идеальном мужчине/женщине. И вырисовывается образ высокого, сильного, умного, успешного партнера. Либо красивой, женственной, покладистой, хозяйственной партнерши.

Выбрав человека по этим критериям, сталкиваются с тем, что личные предпочтения отличаются от общепринятых. К примеру, нравятся невысокие, ранимые, наивные девушки. В итоге, жестокая реальность приводит к краху отношений.

Извлекая урок из ошибок, каждый начинает лучше понимать, кто ему нужен для совместной жизни. Когда происходит судьбоносная встреча с избранником, шансы на счастливые отношения возрастают.

Фото: flipboard.com