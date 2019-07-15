Неожиданные бонусы при разрыве отношений
Появилось больше времени для себя
Когда двое вместе, они представляют собой единое целое, происходит полное слияние двух «я». И все у них общее - дом, еда, досуг, окружение. С одной стороны, это хорошо, но с другой - границы стираются и теряется то, к чему человек стремился, о чем мечтал.
Когда происходит расставание, возникает ощущение, что утрачен не только партнер, но и потеряно собственное лицо. Пострадавшей стороне кажется: она не знает, что ей нужно, что ее интересует.
Будет полезно отнестись к перерыву между отношениями, как к прекрасной возможности побыть наедине с собой, проанализировать случившееся и сделать определенные выводы, разработать стратегию на перспективу.
Возможность чаще общаться с друзьями
Пока у пары все хорошо, она относится к друзьям, как к веселым спутникам интересного досуга. И забывает о том, что в трудную минуту эти люди терпеливо выслушают жалобы, посочувствуют и постараются всеми способами отвлечь от грустных мыслей. Именно друзья бывают ближе родственников, поэтому в сложный период жизни стоит почаще общаться с ними, ценить их понимание и поддержку, и быть благодарными им за это.
Возможность стать более сильной
Разрыв отношений вызывает стресс, депрессию, горькие слезы по ночам и бессонницу. Каждый человек переживает это состояние по своему. Кто-то старается переключить свое внимание на нового избранника и заставляет себя ходить на неудачные встречи, теряя уверенность в себе и надежду на счастливую личную жизнь.
Однако, когда все невзгоды позади и удалось победить негативные эмоции, человек становится сильнее и чувствует себя победителем. В это время возникает желание изменить свою жизнь.
Научиться прощать
Когда предают, пережить эту боль бывает очень тяжело. Многие при этом негодуют, злятся на предателя и желают ему разные несчастья.
Но чем больше человек держит в себе негативные чувства, тем прочнее остается в прошлом и лишает себя шанса двигаться вперед. Эти чувства тоже пройдут в тот момент, когда личность найдет силы простить обидчика и отойти от прошлого.
Возможность лучше понимать людей
Тот, кому пришлось пережить разрыв близких отношений, никогда не скажет товарищу по несчастью: «Брось, не стоит так сильно переживать».
С каждым из нас хотя бы однажды случилась такая неприятная история. Подобный опыт учит лучше понимать других людей, подбирать необходимые слова для поддержки. А еще в период переживаний из-за расставания, можно встретить новых друзей и даже другого избранника.
Начинаешь понимать, какой спутник нужен для жизни
У молодого и неопытного человека, нет четкого представления, какими должны быть любимый/ая. Чаше всего в качестве ориентира выбирают стереотип об идеальном мужчине/женщине. И вырисовывается образ высокого, сильного, умного, успешного партнера. Либо красивой, женственной, покладистой, хозяйственной партнерши.
Выбрав человека по этим критериям, сталкиваются с тем, что личные предпочтения отличаются от общепринятых. К примеру, нравятся невысокие, ранимые, наивные девушки. В итоге, жестокая реальность приводит к краху отношений.
Извлекая урок из ошибок, каждый начинает лучше понимать, кто ему нужен для совместной жизни. Когда происходит судьбоносная встреча с избранником, шансы на счастливые отношения возрастают.
Фото: flipboard.com