Почему женщинам неудобно быть сексуальными
Из-за воспитания
Все мы родом из детства и любую личность формирует воспитание. Сексуальность относится к одной из его составных частей.
В качестве образца для подражания каждый человек берет модель поведения своих воспитателей - родителей, бабушек и дедушек. Уже в осознанном возрасте детям становится ясно, что принципы старших им не подходят, но на подсознательном уровне зависят от них. Эту модель они воссоздают в своей жизни.
По этой причине, все услышанное детьми и подростками о сексе и отношениях между мужчиной и женщиной, накладывает отпечаток на самоощущение. Родителям неудобно разговаривать с ребенком о сексе, они резко пресекают провокационные детские вопросы и неправильно воспринимают интерес своего чада к собственной сексуальности. Это становится причиной сложных отношений между личностью и ее самоопределением.
Из-за окружающих людей
Общество бывает очень категоричным, зачастую высказывая непрошенное мнение о человеке и требуя от него послушного выполнения его правил. Если личность идет своей дорогой, то общество навешивает на нее ярлык - старая дева, фригидная, извращенка.
Поэтому чувство стыда, которое женщина испытывает в сексуальном плане, может быть навязанным извне.
Из-за стереотипов
Стереотипы о сексе не дают объективно оценить собственную сексуальность. Стоит обозначить основные из них. Первый - женщина хочет секса в меньшей степени, чем мужчина. Но ведь бывает наоборот. И что тогда? Считать себя ненормальной? Разумнее будет вывод о том, что партнер не удовлетворяет свою любимую.
Второй - женщина, не испытывающая оргазма, фригидна.
На самом деле эти два понятия не связаны между собой. Аноргазмия свойственна менее 5% женщин. А в момент секса всего 30% представительниц прекрасного пола испытывают оргазм.
Третий - женщина, у которой в жизни было больше одного мужчины - проститутка. Это самый распространенный ярлык, который навешивают на девушек. При этом на полигамность мужчин смотрят снисходительно.
Каждый стереотип вынуждает женщин стыдиться собственного тела и своих желаний. Важно понимать, что это чувство навязано со стороны и избавляться от него.
Из-за неудачного первого опыта
Если первый секс оказался неудачным, то оставил в душе девушки глубокую травму.
В этом интимном дуэте очень велика роль партнера. Он может оказать влияние на положительное восприятие женщиной сексуальности или отрицательное. Если она услышит из уст мужчины негативные комментарии о себе, то они могут преследовать ее долгие годы.
Если партнер привык стыдить женщину в сексуальных вопросах, стоит задуматься - нужен ли такой человек рядом.
Будет разумно спросить себя: «Есть ли в сексуальности что-то, чего действительно нужно стыдиться?» Ведь сексуальность представляет собой сочетание душевных и эмоциональных реакций и порывов личности, направленных на удовлетворение желания. Все люди разные и комплект, определяющий сексуальность, у каждого человека индивидуальный. Поэтому гораздо полезнее провести работу над собой и принять свою сексуальность, чем пребывать в кем-то навязанном чувстве ложной стыдливости.
Фото: ffclub.ru