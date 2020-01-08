Почему женщинам неудобно быть сексуальными

Психологи-сексологи определили, почему,говоря о сексе, многие испытывают чувство стыда. И дали советы, как с этим справиться.

Из-за воспитания

Все мы родом из детства и любую личность формирует воспитание. Сексуальность относится к одной из его составных частей.

В качестве образца для подражания каждый человек берет модель поведения своих воспитателей - родителей, бабушек и дедушек. Уже в осознанном возрасте детям становится ясно, что принципы старших им не подходят, но на подсознательном уровне зависят от них. Эту модель они воссоздают в своей жизни.

По этой причине, все услышанное детьми и подростками о сексе и отношениях между мужчиной и женщиной, накладывает отпечаток на самоощущение. Родителям неудобно разговаривать с ребенком о сексе, они резко пресекают провокационные детские вопросы и неправильно воспринимают интерес своего чада к собственной сексуальности. Это становится причиной сложных отношений между личностью и ее самоопределением.

Из-за окружающих людей

Общество бывает очень категоричным, зачастую высказывая непрошенное мнение о человеке и требуя от него послушного выполнения его правил. Если личность идет своей дорогой, то общество навешивает на нее ярлык - старая дева, фригидная, извращенка.

Поэтому чувство стыда, которое женщина испытывает в сексуальном плане, может быть навязанным извне.

Из-за стереотипов

Стереотипы о сексе не дают объективно оценить собственную сексуальность. Стоит обозначить основные из них. Первый - женщина хочет секса в меньшей степени, чем мужчина. Но ведь бывает наоборот. И что тогда? Считать себя ненормальной? Разумнее будет вывод о том, что партнер не удовлетворяет свою любимую.

Второй - женщина, не испытывающая оргазма, фригидна.

На самом деле эти два понятия не связаны между собой. Аноргазмия свойственна менее 5% женщин. А в момент секса всего 30% представительниц прекрасного пола испытывают оргазм.

Третий - женщина, у которой в жизни было больше одного мужчины - проститутка. Это самый распространенный ярлык, который навешивают на девушек. При этом на полигамность мужчин смотрят снисходительно.

Каждый стереотип вынуждает женщин стыдиться собственного тела и своих желаний. Важно понимать, что это чувство навязано со стороны и избавляться от него.

Из-за неудачного первого опыта

Если первый секс оказался неудачным, то оставил в душе девушки глубокую травму.

В этом интимном дуэте очень велика роль партнера. Он может оказать влияние на положительное восприятие женщиной сексуальности или отрицательное. Если она услышит из уст мужчины негативные комментарии о себе, то они могут преследовать ее долгие годы.

Если партнер привык стыдить женщину в сексуальных вопросах, стоит задуматься - нужен ли такой человек рядом.

Будет разумно спросить себя: «Есть ли в сексуальности что-то, чего действительно нужно стыдиться?» Ведь сексуальность представляет собой сочетание душевных и эмоциональных реакций и порывов личности, направленных на удовлетворение желания. Все люди разные и комплект, определяющий сексуальность, у каждого человека индивидуальный. Поэтому гораздо полезнее провести работу над собой и принять свою сексуальность, чем пребывать в кем-то навязанном чувстве ложной стыдливости.

Фото: ffclub.ru