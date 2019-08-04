Устаревшие причины для замужества

Люди, состоящие в браке, убеждены, что любовь необходимо узаконить, что это дает определенные преимущества в жизни, и приводят в пользу свадьбы свои аргументы. Очевидно, эти установки укоренились в нашем человеке на уровне подсознания. Но все эти доводы при близком рассмотрении выглядят устаревшими и легко опровергаются.

Все совместное имущество разделится при разводе пополам

Все обстоит именно так: по закону - нажитое в браке имущество при разводе делится пополам независимо от того, работали оба супруга или один содержал другого.

Но с другой стороны, материальная сторона вопроса распространяется на долги, кредиты и другие финансовые обязательства. Если муж спустил чужие деньги, то отвечать придется обоим супругам.

Если брак не зарегистрирован, то имущество оформляется на того, кто оплачивал покупки, либо в равных долях (по решению партнеров). Возможен и такой вариант - деление по сумме вложений. К примеру, если недвижимость была оплачена 50% на 50%, то квартиру разделят пополам. Если один партнер затратил 80% средств, а второй - 20%, то в таких пропорциях и будет оформлен объект.

Если пара решит разорвать отношения, то никто никому ничего не должен, и всем хорошо.

Захотелось сменить фамилию

Но для этого совсем не обязательно выходить замуж. Сейчас любой желающий может поменять фамилию, обратившись в ЗАГС и написав заявление. Сегодня женщина была Растопчиной, а через месяц может стать Лебедевой.

Морока с заменой документов будет точно такая же, как при смене фамилии после брака. Если кому-то хочется взять себе фамилию партнера, то это можно сделать и без официального оформления отношений.

Хочется урегулировать вопрос с наследством

Но для этого существует завещание. Любой человек имеет законное право при жизни составить завещание и указать своего наследника, которым может стать любой гражданин и не обязательно родственник.

В том случае, когда у партнеров есть дети, они и так унаследуют имущество отца или мамы, и законный брак здесь не имеет значения.

В реанимацию пускают только родственников

На самом деле это не так. Госдума приняла закон, разрешающий допуск в реанимацию «родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента». Последним из указанных лиц может быть и незарегистрированный в браке спутник жизни.

У ребенка будет законный отец

И снова осечка. Дело в том, что отцовство оформляется в ЗАГСе со слов обоих родителей при получении свидетельства о рождении ребенка. С той минуты отец и мать имеют одинаковые права и обязанности в отношении младенца. При этом совсем не важно: являются они мужем и женой или нет.

Хочется красивую свадьбу

Можно просто надеть роскошное платье, пригласить фотографа и устроить фотосессию в самых красивых местах своего города. Если же кто-то захочет заказать банкет в ресторане, то почему бы это не сделать.

Можно устроить праздник своей мечты без привлечения госорганов. Тем более, что при просмотре фотографий никто не спрашивает штамп в паспорте.

Гарантия помощи в декрете

К сожалению, ни один брак не является гарантией того, что муж будет полностью обеспечивать жену. Поэтому лучше рассчитывать на себя.

Настоящий мужчина поддержит материально мать своего ребенка, независимо от того, зарегистрированы с ней отношения или нет.

Легче взять ипотеку или кредит

Эти сведения тоже устарели. Сейчас банки принимают во внимание совместный доход любой пары и даже могут оформить платежи по кредиту на обоих партнеров.

Такое решение вопроса весьма разумно, если одна сторона нарушит обязательства по выплатам, это не отразится на втором плательщике по кредиту. Если мужчина и женщина состоят в законном браке, то санкции распространяются на двоих.

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Фото: 1.rina-anyarskaya.ru