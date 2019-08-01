Как понять, что с этим мужчиной "каши не сваришь"

Всех представителей сильного пола можно разделить на два типа. Первый - подходит для серьезных отношений, второй - не годится для этого.

Заранее вычислить неподходящего избранника, помогут советы психологов.

Не свободный мужчина

Это наиболее бесперспективный вариант для совместной жизни. Такой мужчина бывает или женат, или психологически зависим от матери, сестры, или дочери от предыдущего брака. Можно впустую потратить годы на ожидание развода избранника или на обретение им независимости от мамы. Но чуда не случится.

Не подходит в сексе

С потенциальным мужем должна быть полная гармония в сексе. Помимо физической совместимости, необходимо учитывать отношение к близости. Если при первой встрече мужчина намекает на интим, то такое предложение выглядит подозрительно. Видимо, для него превыше всего сексуальные желания.

Возможно, он захочет продолжения отношений после секса, но если мужчина видит в женщине спутницу жизни, то старается узнать ее всесторонне, а не тащит через полчаса знакомства в постель.

С ним нет эмоционального контакта

Это плохой показатель. Ведь очень важно ощущать поддержку, когда делишься своими проблемами. В основе серьезных отношений заложена эмоциональная реакция партнера. Если она отсутствует, стоит обратить внимание на другого мужчину.

Разные взгляды на детей

Рождение детей мужчина и женщина могут воспринимать по-разному. К примеру, она хочет ребенка, а он уже вырастил двоих и не желает снова возиться с малышом. К тому же, ему уже 50 лет. Это не показатель того, что он нехороший человек, просто он уже стал родителем, а женщина не успела.

Кроме того, вызывают опасения мужчины, которые не встречаются с детьми от предыдущего брака, оправдывая себя разными причинами: ребенок далеко живет, мать запретила общаться, воспитанием занимается другой папа и прочее. Напрашивается вывод, что у такого мужчины нет потребности в отцовстве. И вряд ли она возникнет в новом браке.

Мужчина трудоголик

Как определить карьериста, для которого всегда на первом месте будет работа? Он подстраивает встречи с женщиной под свой график, у него ненормированный рабочий день, он может внезапно перенести свидание, с радостью проводит выходные в офисе.

Если мужчина активно работает ради выплаты кредита за квартиру или покупки дома, это можно понять. Но встречаются трудоголики не ориентированные на семью.

У него никогда не было продолжительных отношений

Не лишне узнать, какими были самые длительные отношения с противоположным полом у мужчины. Если его «рекорд» - три месяца, то это отрицательный факт.

Впрочем, не исключено, что причина непостоянства кроется в том, что у него нет личной жилплощади, чтобы строить отношения. Если вариант «избранник без квартиры» не пугает женщину, то можно рассматривать его как кандидата в мужья.

Не нравится его окружение

Если женщина не выносит всех родственников и друзей своего избранника, то лучше найти другого. Так как мужчину нужно принять со всем его окружением, перекраивать его бесполезно. Это дело обречено на провал.

Другое отношение к деньгам

Нужно в откровенном разговоре выяснить, как формировался бюджет в семье партнера, и сопоставить со своими взглядами на денежный вопрос. Если отец женщины всю зарплату отдавал жене, а родители мужчины тратили деньги врозь, то у пары могут появиться большие проблемы.

Не совпадают привычки и биоритмы

Он - мясоед, она - вегетарианка. Он - сова, она - жаворонок. Он любит домашние вечера, она предпочитает шумные вечеринки в кампании друзей.

Если пара совпадает в главных вопросах, то с противоположными привычками можно мириться. Если это неприемлемо, придется разойтись.

Даже одна причина из этого списка способна испортить брак, если их больше двух, то над ними работать бесполезно.

Фото: permdaily.ru