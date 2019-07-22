Как сохранить отношения с мужчиной-трудоголиком

Итак, сложился любовный треугольник - женщина, мужчина и его обожаемая работа, на которой он постоянно пропадает. Как сохранить отношения? Психологи считают, что это сложно, но возможно.

Характерные черты

Его можно редко застать дома. Но даже если он сидит рядом с женой и пьет чай, его мысли заняты рабочими делами. Вполне возможно, что женщина выбрала трудоголика из-за таких положительных качеств как пунктуальность, добросовестность и других. Так есть ли смысл его упрекать за то, что он такой порядочный?

Можно попробовать изменить свое отношение к ситуации и не требовать от мужа невозможного.

Ценить качество

Вместо того, чтобы считать время, проведенное вместе, стоит сосредоточиться на его качестве. Не надо раздражаться из-за того, что не получается быть каждые выходные вместе с супругом. Лучше радоваться тем мгновениям, когда пара вместе.

Можно завести семейную традицию, рассчитанную на короткое время. К примеру, читать вслух по вечерам по 15 минут или бегать по утрам. Подойдут и другие несложные ритуалы.

Уважать трудовое рвение партнера

У каждой женщины есть любимое занятие. Если кто-то попытается ее лишить этого, она будет возмущена. Поэтому стоит поставить себя на место мужа и с уважением относиться к рабочему рвению, проявить интерес к его профессии. Принятие всегда дает положительный результат.

При этом важно соблюдать золотую середину, чтобы трудоголизм не захватил власть над семьей. Не надо позволять мужу откладывать важные дела, ставшие семейной традицией.

Находиться офлайн пару часов в день

Укрепит отношения полезная привычка проводить несколько часов в день вместе и в офлайне. При этом ничто не должно отвлекать партнеров друг от друга. В это время можно делиться сокровенными мыслями, заняться сексом, лепить пирожки, разгадывать кроссворд.

Если у пары не было общих интересов, их необходимо найти. Это может быть катание на лодке или на роликах, скандинавская ходьба. В час «иск» лучше отключить телефоны, чтобы ничто не отвлекало партнеров друг от друга.

Верно выражать эмоции

Особенно это касается негативных эмоций. Если муж все время занят работой, бывает сложно удержаться от гнева. Поможет в такой ситуации взвешенный монолог, переходящий в диалог-обсуждение наболевшего вопроса.

Можно поведать о своих переживаниях без криков и упреков и это даст положительный результат. Это придет не сразу, но спустя время пара научится разговаривать, а не хлопать дверью.

А нытьем и упреками еще ни одного мужчину не удалось заставить бросить обожаемую работу.

Планировать совместные мероприятия

Все, что было запланировано, нужно обязательно внести в ежедневник мужа. В таком случае место для совместного досуга считается забронированным и трудоголик к этому серьезно отнесется. Ведь его призывают к конкретным действиям в определенное время. Не обязательно затевать что-то грандиозное, это может быть совместный ужин в кафе или воскресная прогулка в парк. Главное, помнить о качестве.

Относиться к браку как к работе

В некотором роде брак - это тоже работа. В нем есть текущие и перспективные задачи, квартальные планы и собрания. Семейная жизнь поддается планированию также как и рабочий процесс. Можно начать с малого, например, устроить совместный завтрак, заказав пиццу с доставкой.

Если хочется избавиться от проблемы, то стоит попробовать новые подходы к ее решению, предложенные психологами.

Читайте также: Как жить со скрягой и транжирой

Фото: malesexualenhancementinfo.blogspot.c