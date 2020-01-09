Измена мужа: как пережить трагедию

Казалось, в жизни двоих влюбленных никогда не настанет разочарования. Но вдруг оказывается, что человек, такой родной и любимый, стал предателем. И тогда женщину как током поражает - она не знает, как пережить это горе.

Сначала - подумать

Для начала нужно сесть и заварить себе чай с любимыми печеньями. Н поможет немного прийти в себя и подумать, а что вообще произошло. Близкий человек взял так просто, да и предал, не подумав о чувствах той, с кем жил вместе и кого так любил.

А это значит, что, возможно, даже неплохо, что все случилось именно сейчас. И даже то, что супруга вообще узнала о его измене. А то так бы и думала о нем хорошо всю оставшуюся жизнь. Получается, что муж - предатель, а это значит, что по поводу его измены и расстраиваться не стоит. Пусть теперь его любовница испытывает на себе подобные чувства, когда он изменит и ей. Ведь если предал раз, то это почти всегда повторяется.

Порадоваться свободе

А ведь теперь у женщины есть время на себя. Она может делать, что захочет - посетить наконец-то театр, такой ненавистный мужу, и не ждать, когда пройдет очередной футбольный матч - можно свободно смотреть все, что хочется.

И никто не будет запрещать встречаться с подругами - можно болтать с ними хоть весь день напролет. К тому же готовить можно только для себя, любимой.

Поднять самооценку

А теперь нужно как-то себя взбодрить. Лучший вариант для этого - салон красоты. Пусть женщина вспомнит, когда в последний раз она по-настоящему ухаживала за собой. Сейчас - самое время все исправить.

А после салона можно сходить на фотосессию и выложить красивые фото в соцсети. Здесь женщине обязательно наговорят комплиментов, что сейчас для нее очень важно.

Чаще бывать в обществе

Конечно, все женщины разные, и не каждая сможет находиться в четырех стенах в одиночестве. Поэтому можно чаще посещать выставки с друзьями, отправляться в поход или на пикник.

Или зайти к соседке на чашечку чая с ее любимым угощением. Так первое время пролетит незаметно, и жизнь постепенно наладится.

Дурные мысли - прочь!

Нужно понять, что грустные размышления сейчас вообще не принесут пользы. Поэтому лучше их прогонять, не давая возможности обосноваться в голове.

Можно сразу подумать о чем-то хорошем, заняться работой или какими-нибудь домашними делами. Труд, он облагораживает.

Так незаметно пролетит время, и женщина не успеет понять, был ли в ее жизни этот тяжелый период. Главное - не допускать плохих мыслей и чаще общаться с окружающими, изредка балуя себя разными приятными мелочами.

Фото: yeutre.vn